Parejo en todo

Pero a comparación del duelo ante Nacional, General Díaz nunca se desordenó, no perdió la cabeza y cuando tuvo el balón siempre intento jugar con ideas claras.

mucho orden. El duelo se presentó muy parejo en lo táctico. Con el Decano manejando el balón, llevándolo de un lado al otro, pero sin los espacios necesarios para profundizar. El orden defensivo de su rival impidió en todo momento que el equipo decano marcara superioridad, mas allá de la tenencia del esférico.

Cuando no pudo dañar con los toques cortos, las pelotas largas para Otálvaro fueron el mejor camino para llevar peligro a la portería rival. Defendiendo, el fondo franjeado cometió un solo horror. Tras un saque lateral, Arias se durmió, no fue a la cobertura y el debutante Sub 19, Estivel Moreira, adelantó a las Águilas.

acertado. Para cambiar la figura táctica y potenciar el ataque, Garnero mandó a la cancha a Ortega por Cardozo, y para su fortuna, en la primera jugada, poco más de 15 segundos, le bastaron a Ortega para aprovechar la única desatención defensiva e igualó el marcador.

La salida de Roque por lesión obligó a mover las piezas y el equipo pasó a jugar con un solo punta de referencia, facilitando la tarea de los centrales y haciendo más difícil exigir a Diego Barreto.

los pilares. Cáceres, Ríos y Benítez fueron claves para cerrar los espacios en el medio, la zona desde donde a Olimpia le gusta comenzar a lastimar. Eso obligó a que Otálvaro y Torres sean el mejor camino para atacar, pero a lo largo del encuentro General Díaz no permitió que el Franjeado muestre su mejor versión y el empate terminó siendo justo resultado para los dos.