Paredes mirará de lejos labor del intendente Prieto de CDE

Paredes decidió alejarse del equipo político de Prieto y presentó renuncia al cargo, por diferencias irreconciliables que arrastraba desde hace tiempo. La abogada se destacó por el gran trabajo para sanear la institución de los denominados planilleros y hurreros colorados contratados por el municipio, pero que no cumplían ninguna función. Unas 1.000 personas fueron desvinculadas del Municipio, permitiendo un millonario ahorro en pago de personal.

Sobre lo manifestado por los allegados al jefe comunal y el mismo Prieto, dando a entender que por su culpa muchos funcionarios zacaristas siguen en la institución aseguró que ella no tenía la lapicera. “Si yo tuviera la firma, imaginate lo que iba a ser, no tenía la lapicera por eso nunca pude por eso también me retiré, el intendente al final es Prieto y él es el que decide lo que mejor le convenga, lo que a él le parezca, pero evidentemente la paz volvió a la Municipalidad con mi salida”.

Sostuvo que Prieto no piensa mucho en lo que va a decir. “Que desastre esta política, es como para salir corriendo. Pasa que para cambiar el sistema tienen que ser personas muy valientes, decididas y comprometidas con el pueblo e ir contra la corriente no es nada fácil”, añadió.

ESCORIA. Sostuvo que sabe de ello por la cantidad de denuncias que realizó contra el clan Zacarías. “Nosotros pagamos muy caro. Paraguayo Cubas (su esposo) está suspendido, yo fuera de la Municipalidad, son dos ingresos de dinero que no tenemos, tenemos que rebuscarnos en cualquier otro lado, prácticamente somos la escoria de la sociedad, porque denunciamos corrupción y no tenemos cabida en ningún lado, porque al final terminamos siendo el obstáculo para el progreso de la patria”.

Sobre el pacto con concejales zacaristas para lograr una mayoría propia en la Junta, no ocultó su desacuerdo y en tono sarcástico dijo que “todo el mundo está feliz”. “Parece que es eso lo que la ciudadanía quiere y bueno, al final yo resulté ser una molestia había sido en la administración de Prieto, estarán todos contentos con mi salida, nada que agregar”.

Dijo ser un obstáculo a las pretensiones del intendente como de la Junta, que ahora llegaron a “un feliz acuerdo y no me resta nada mas que felicitarles”.

PromesasYolanda Paredes lamentó la alianza de Prieto con Kelembu Miranda para lograr una nueva mayoría en la Junta Municipal. “A esas cosas lo que yo no quiero. No soy de esa persona que dice una cosa y después me trago y vuelvo atrás, eso es lo que detesto de la política, soy una persona de una sola palabra (...), lo que prometí quiero cumplir”.Recordó que con Prieto durante la campaña prometieron cambios, no negociar con la Junta para ser felices todos.