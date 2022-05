Paredes exige ocupar banca en el Senado

Yolanda Paredes remitió a la Cámara de Senadores una nota por la cual exige ocupar una banca en su carácter de legisladora suplente del ex senador Paraguayo Cubas, quien fue expulsado del cuerpo legislativo.

Según la nota presentada por la abogada Yolanda Paredes, esposa de Paraguayo Cubas, le corresponde asumir en la banca que hoy es ocupada por Miguel Fulgencio Rodríguez (FG), quien aún no fue proclamado. “Conforme al principio constitucional de representación proporcional vengo a solicitar se me convoque a los efectos de jurar en mi calidad de senadora de la nación, atendiendo que soy la suplente Nº 1 del senador Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional. El lugar hoy ocupa Rodríguez, quien no ha sido proclamado”, señala el escrito.