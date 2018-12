Considerando estos datos, nada parece más lógico que el Paraguay suscriba el martes próximo en Marruecos el “Pacto Mundial para la migración ordenada, segura y regular” que acordaron todos los países –salvo los Estados Unidos de Donald Trump– en la asamblea de las Naciones Unidas en junio pasado. Digo que es lógico porque el acuerdo busca, entre otras cosas, minimizar los factores adversos que obligan a las personas a abandonar su país de origen y proteger a los migrantes de la explotación laboral o de la trata de personas en los países de destino.

Básicamente, estos son problemas que nos afectan a nosotros. Son paraguayas las explotadas en España, no españolas en Paraguay; son miles de trabajadores connacionales los que trabajan irregularmente en Argentina y España, no miles de extranjeros laborando en Paraguay. Son paraguayos y paraguayas los que cruzan la frontera buscando atención médica, no inmigrantes que vienen a usufructuar nuestros servicios públicos. Somos esencialmente un país de emigrados, no de inmigrantes.

Y, sin embargo, una organización que se proclama a favor de la vida pidió al presidente Abdo que rechace el acuerdo de Naciones Unidas alegando que con la suscripción estaremos cediendo soberanía, y que nos veremos obligados a recibir y financiar la vida de personas que no comparten nuestras creencias ni cultura, cuando que nosotros ya tenemos a nuestros propios pobres. Nunca leí algo tan falso ni miserable, tan ajeno a los valores humanitarios ni a los principios cristianos que rigen la fe de la mayoría de los paraguayos.

Lo primero es que el acuerdo no es vinculante. El documento reafirma taxativamente que los Estados tienen el derecho soberano a determinar sus políticas migratorias y gestionar sus fronteras. Con respecto a lo segundo, esta satanización de los migrantes –que viene acompañada por un video espantoso donde se busca criminalizar a los refugiados negros y musulmanes– nada tiene que ver con la migración en Paraguay y en la región.

El pacto busca coordinar acciones entre los grandes países receptores de los refugiados que huyen de la guerra y la pobreza para convertir ese fenómeno que es global e histórico en oportunidades para todos. Nuestro apoyo es más que nada moral. No habrá refugiados que lleguen en chalupa a la bahía de Asunción.

Lo que me resulta indignante es que los mismos que lloraron al ver la imagen del cuerpo sin vida de un niño refugiado que se ahogó con su familia intentando cruzar el Mediterráneo hoy pidan al Gobierno que boicotee este esfuerzo de Naciones Unidas por evitar que esas tragedias se repitan. Leí todo el acuerdo buscando la causa y lo único que encontré es un párrafo que habla de respetar los derechos de los migrantes, mujeres y hombres, niños y niñas con “perspectiva de género”. ¿Es eso? ¿Creen que nos invadirán travestis, homosexuales y feministas musulmanes?