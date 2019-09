Paraguayo que emocionó en Bolivia busca oportunidad en nuestro país

Nota relacionada: Oliver Martínez, el único paraguayo entre los 10 mejores en Bolivia

Manifestó que fue una experiencia hermosa la que vivió en Bolivia y que aprendió bastante para crecer más en el ambiente musical.

"Aprendí que la disciplina y la responsabilidad son factores que te llevan a la cima", expresó en conversación con Última Hora.

Oliver Martínez 2.jpg El paraguayo Oliver de los Santos emocionó en varias ocasiones con su talento en el programa Factor X. Foto: Gentileza.

Desea continuar demostrando su talento con la música y esta vez quiere triunfar en Paraguay.

Al llegar a suelo paraguayo lo primero que hizo fue compartir con su familia y amigos, ya que los extrañaba bastante al estar en el extranjero.

El artista anhela poder encontrar oportunidades laborales en el mundo de la música en nuestro país; sin embargo, dijo que es bastante difícil al no formar parte de un grupo musical.

Tiene previsto realizar eventos para estar siempre en el ambiente musical que tanto lo apasiona.

Su paso por Bolivia

Su última presentación, realizada el 30 de agosto pasado, fue bastante emotiva ya que estuvo presente el amor de su vida, su madre Antonia López, a quien dedicó su show en el escenario con la canción Yo te cuidaré, de Luis Fonsi.

"La última noche que me eliminé fue muy inesperada, porque me dijeron que fue la mejor presentación de esa gala, lastimosamente no alcanzamos con la votación de la gente. Eliminarse un día antes de la final es algo que no se puede explicar", expresó.

Afirmó que dejó el concurso con mucha satisfacción ya que en cada presentación dio todo lo mejor.

El compatriota quedó en el quinto lugar en el concurso, luego de haber estremecido con su voz en el programa extranjero, donde en varias ocasiones emocionó a los miembros del jurado e inclusive había hecho llorar a uno de ellos al interpretar la canción Y como es él, del músico José Luis Perales.

Algunas de sus mejores presentaciones, en las que conmovió al público, fueron las canciones Hasta que me olvides, del cantante Luis Miguel; Te conozco bien, del artista Marc Anthony; Me va a extrañar, del cantante Ricardo Montaner; y Labios Compartidos, del grupo Maná.

Oliver Martínez- Y como es el.

Para fin de año se podría concretar la realización de varias giras por Bolivia. Además, Oliver analiza la posibilidad de grabar temas con Sony Music de Argentina.