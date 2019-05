Paraguayo Oliver Martínez hace llorar de emoción a jurados en Bolivia

El compatriota se presentó en la noche de este jueves en el escenario e interpretó en vivo la canción Y como es él, del músico José Luis Perales.

Al culminar su presentación, Mayra Gonzales, miembro del jurado, no pudo evitar dejar caer algunas lágrimas. "¡Guau! Esto fue sumamente intenso, gracias, muy pocas veces nos llegan a transmitir esto, gracias muy lindo, increíble", le dijo con la voz entrecortada.

Oliver manifestó que se siente muy emocionado y agradeció a la vida por estar parado en el escenario de Factor X. Su interpretación fue dedicada a su madre, quien vive en la ciudad de Ayolas, en el Departamento de Misiones.

"Es una música muy emotiva que de alguna manera me hace recordar millones de cosas, por más que no tenga nada que ver conmigo me hace sentir cosas inigualables, me hace recordar a mi familia, a mis amigos, a mi sobrina", refirió.

Andrés Barba, otro miembro del jurado, también se sintió bastante emocionado porque dijo que la canción le hace recordar a su hija. "La música tiene un propósito, vos estás acá porque Dios lo quiso y el propósito cada día se va haciendo mucho más claro, felicidades, eso fue increíble", refirió.

Mientras que Juan Carlos Chiorino, conocido como Matamba, hasta habló en nuestro idioma guaraní: "Nderasóre che ra'a (que se puede interpretar como: impresionante mi amigo), eso estuvo espectacular hermano, sos una estrella, vos sos un artista", le refirió.

Conmovió durante su ensayo

Durante el ensayo de la canción, Oliver ya había hecho llorar a su mentor Chris Syler, quien con un abrazo le dijo que será una obra maestra.

"Creo que no hay muchos ensayos donde uno llore, al escuchar a alguien así, en realidad son pocos los cantantes que pueden hacer eso, que puedan con cada canción realmente llevarte de una dimensión a otra dimensión completa. Ese chico vale oro, vale platino", refirió Syler.

Sus otras presentaciones

Como es de costumbre, Oliver Martínez deslumbra a los miembros del jurado en cada una de sus presentaciones.

Sus demás interpretaciones fueron las canciones Hasta que me olvides, del cantante Luis Miguel; Te conozco bien, del artista Marc Anthony; Me va a extrañar, del cantante Ricardo Montaner; y Labios Compartidos, del grupo Maná.

Factor X es un programa de televisión que busca talentos musicales y que, en su versión boliviana, va por la tercera temporada. Es emitido por el canal Red Uno, de lunes a viernes, a partir de las 20.55.