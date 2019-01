Paraguayo Cubas: "Kelembu me engañó con los Zacarías"

"Kelembu me engañó con los Zacarías", expresó sobre el tema Cubas a la radio Monumental 1080 AM.

Contrariamente a su movimiento y a los concejales opositores, Miranda pretende aceptar la renuncia de McLeod, supuestamente para aspirar a ocupar el cargo, previa negociación con el sector oficialista que apoya al clan Zacarías.

Le puede interesar: Tras amenaza de expulsión, Kelembu declara la guerra a Cruzada Nacional

Las declaraciones del legislador se dan luego de la sesión de este martes de la Junta Municipal, cuando un grupo de concejales oficialistas, entre ellos Miranda, intentó aceptar la segunda dimisión presentada por la intendenta suspendida de Ciudad del Este. Debido a agresiones y falta de garantías, los ediles levantaron la reunión.

“Lo que más siento es tristeza, porque yo no creo en eso de que Kele haya agarrado dinero de los Zacarías y compañía, porque acá pues vos cometes una cagada y es porque te vendiste”, refirió Payo Cubas.

Lea más: ¿Kelembu pactó con el clan Zacarías?

De la misma manera, dijo que Miranda se "autoestimó en demasía" y creyó que con su sola imagen podía enfrentar todo lo que ocurrió este martes.

A raíz del ultimátum de Cruzada Nacional, Kelembu aseguró que no cambiaría de postura y desafió a todos sus correligionarios del movimiento, liderado por Cubas.

“En la puta vida me voy a rectificar, y que vengan nomás ya y que me saquen de Cruzada Nacional. Yo no les debo nada, ellos me deben su banca (…). Que se vayan todos a la mierda. A mí me importa mi lucha”, había expresado el concejal esteño.

Entérese más: Junta Municipal de CDE levanta sesión por falta de seguridad

Por su parte, Cubas contó que la última vez que mantuvo conversación con Miranda fue en el mes de diciembre pasado y que cree que se alió con los zacariístas ya que ellos no lo respaldaban en la decisión de asumir ahora como jefe comunal.

Indicó que le habían propuesto que fortalezca su imagen y sea candidato para el año 2020.

La renuncia de la intendenta de Ciudad del Este no fue tratada todavía por la Junta Municipal, debido a que un grupo desea esperar el cierre del proceso de intervención al municipio y la posible destitución de McLeod, previa decisión de la Cámara de Diputados.

La Comuna esteña fue intervenida desde el pasado 5 de diciembre por el equipo de la ex jueza Carolina Llanes, quien en los próximos días remitirá los resultados de la investigación al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Más en: Llanes confirma las 15 denuncias de irregularidades contra Sandra McLeod

La ex magistrada ya confirmó que las denuncias presentadas en contra de la gestión de McLeod fueron totalmente confirmadas. El jefe de Estado posteriormente debe enviar los informes recabados a la Cámara Baja.