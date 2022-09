La aeronave transportaba 159 pasajeros a bordo y siete tripulantes. En el percance no se registraron heridos.

La connacional comentó a Monumental 1080 AM que vivió momentos de angustias antes del forzoso aterrizaje. Relató que se lanzó por la salida de emergencia en cuanto se percató de que había inconvenientes en el vuelo.

Paraguaya relata el momento trágico que vivió durante incidente en aterrizaje en Panamá



La tripulación y los pasajeros, tuvieron que salir por las puertas de emergencia.



"Hubo un frenado brusco, una de las alas se rompió" Lucy Andrea Benítez.

"Yo sentía que venía con mucha fuerza y no estaba frenando bien. Como trabajo en un barco y me paso volando, me doy cuenta cuándo está aterrizando bien o no. Cuando aterrizó, volvió a subir y reventó la rueda", señaló a la radio.

Mencionó que, además, se rompió el ala izquierda y que también se registró un principio de incendio en la cabina de los pilotos. En ese momento ella reaccionó automáticamente desde su experiencia. "Ahí pensé en una evacuación, por inercia, dije que no tenemos que esperar", prosiguió.

La artista paraguaya canta a bordo de embarcaciones y está permanentemente entrenada para cualquier situación.

"Vi que no era tan alto. Entonces, dije que iba a saltar. Ahí los demás pasajeros se dieron cuenta de que también iban a poder saltar", expresó. La connacional fue emulada por otras 50 personas aproximadamente.

Segundo comunicado oficial del incidente del vuelo #CM135 del 25 de septiembre con ruta Ciudad de México-Panamá.

Todos cayeron a un matorral lleno de agua, que les llegaba hasta la rodilla. Posteriormente, algunos fueron asistidos y trasladados a un hotel. Mientras que Benítez y otras cinco personas más decidieron volver directamente en el vuelo de conexión a Paraguay.

"Yo sentía que si me quedaba un día más, iba a tener más miedo", dijo a la radio la compatriota, quien viajó para cantar en el marco de las fechas patrias en México y que, previo a su regreso, además presenció dos sismos de importante magnitud en el país.

La aerolínea emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde informó que de la totalidad de pasajeros, algunos en conexión continuaron su itinerario y que el resto fue ubicado en un hotel local, en Panamá, para completar luego los viajes pertinentes.