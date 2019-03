La madre de la víctima, Lucía Ayala, en comunicación con radio Monumental 1080 AM comentó que su hija vivía en el vecino país hace 15 años con su pareja, también de nacionalidad paraguaya. Ambos tenían dos hijos, de 13 y 8 años.

Muy desconcertada y dolida tras recibir la noticia de parte del Consulado, la mujer trató de explicar cuál podría ser el motivo que derivó en el terrible asesinato de Liliana.

La mamá mencionó que su hija le había comentado, hace unos días, que tenía inconvenientes con su pareja porque el hombre tenía intenciones de vender la vivienda en la cual residían, pero ella le manifestó que no quería salir del lugar.

"Ella me dijo que no iba a salir de la casa y fue a la Comisaría y allí le dijeron que es él quien debe salir de la vivienda. Me dijo que su pareja le quería dejar en la calle", relató con la voz entrecortada.

Tras suspirar más de una vez, continuó diciendo que, hace unos días, perdió contacto con Liliana, por lo que intentaron hablar con la familia de la pareja, Waldo Servián Riquelme, de 33 años, pero no tuvieron ninguna respuesta.

Entre llantos y mucho dolor, la madre mencionó que viajarán este martes a la Argentina para llevar algunas documentaciones e intentar traer el cuerpo de su hija a Paraguay.

Tras el hallazgo, fuentes policiales revelaron que, al llegar al lugar del hecho, se encontraron con un cadáver femenino descuartizado.

Al respecto, Lucía comentó que el fiscal de la causa les informó que sería muy difícil trasladar los restos, por el estado de descomposición. No obstante, dijo que espera contar con el apoyo de las instituciones paraguayas para traer a su hija.

Waldo Servián Riquelme ya fue imputado en calidad de sospechoso del crimen. Se trataría del segundo caso de feminicidio que afecta a una paraguaya este año en el vecino país, el primero se registró el pasado mes de febrero.

Otro caso de supuesto feminicidio en Argentina

La paraguaya, supuestamente víctima de un feminicidio en Argentina, fue identificada como Juana Carolina Brítez Rojas, de 34 años, quien fue apuñalada y quemada viva. Se sospecha que el autor fue su pareja, Isidoro Brizuela, de 26 años, quien también falleció al ser alcanzado por las llamas que consumieron la vivienda.

Juana Brítez estuvo internada durante 12 días en el hospital San Roque de Gonnet y falleció el pasado miércoles. La mujer estaba embarazada y los médicos tuvieron que realizarle una cesárea para extraerle el feto, que estuvo con signos vitales por un momento, pero luego falleció.

La mujer tenía casi el 30% del cuerpo afectado por las quemaduras y tenía varios cortes causados, presuntamente, con un cuchillo. El suceso se registró el pasado 18 de enero, cuando la pareja mantuvo una discusión, ya que Brizuela estaba alcoholizado, según publicaron medios locales.