Paraguay ya perdió en la tarifa de Itaipú, sostienen expertos

Los expertos en energía Fabián Cáceres y Victorio Oxilia Dávalos indicaron que Paraguay ya perdió la oportunidad de obtener más beneficios en la Itaipú Binacional en lo que se refiere a la tarifa 2023, al menos con el actual Gobierno.

El ingeniero Cáceres, ex gerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), afirmó que el usuario final en Brasil ya está pagando una tarifa reducida, y “eso no va a cambiar”. Reclamó que habían solicitado información sobre la definición del año pasado, pero la Itaipú negó los datos. “Todo indica que Brasil ya definió la tarifa de este año. No hay señal de que ellos van a revisar esa tarifa”, lamentó.