Paraguay y Argentina avanzan para lograr acuerdo automotor

Añadió que para fin de mes también está previsto el encuentro con los representantes del Brasil, de manera a avanzar en el mismo acuerdo, pero con la salvedad de que se tendrá que superar el impasse ocurrido semanas atrás, cuando la Receita Federal impuso el arancel externo común (AEC) del 16% para las piezas de automóviles fabricadas en Paraguay. Finalmente, la aduana brasileña levantó la disposición con la condición de buscar un pacto automotor.

Daher aclaró que la Cemap no ha tenido acceso al borrador de la propuesta paraguaya y señaló que la única información oficial es que el Gobierno debe empezar a dialogar con los importadores de vehículos usados. No obstante, señaló que para el rubro de la maquila es fundamental la fabricación de autopartes y no se podrían negociar cupos de exportación, como plantearon los brasileños.

“No se puede poner ningún cupo, principalmente por el tipo de productos que exportan las empresas maquiladoras. Todas generan empleo y es lo que queremos para este país. La esencia del régimen de maquila es ser generadora de empleos formales en Paraguay”, expresó.

RESPUESTA A USADOS. Consultada sobre la postura de los importadores de coches usados, quienes dicen que la maquila casi no deja dinero en el país por impuestos y que no se le debería dar tanta relevancia por el acuerdo automotor, la titular de la Cemap aseveró que hay un error en ese concepto. Señaló que las maquiladoras exportaron USD 675 millones, que es el 10% del PIB, y además generan un importante número de empleos formales, a diferencia de los comerciantes de coches de segunda mano.