Paraguay vs. Sudamérica 2018-19

La coyuntura macroeconómica en nuestro país es una de las mejores en América Latina. Esto vale para su crecimiento económico bajo absoluto control de la oferta monetaria, con un déficit fiscal de -1,5% bajo estricta observación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Efectivamente, el crecimiento proyectado para fines de 2018 y para 2019 está algo por encima del 4% y la inflación también en ese entorno. Este año el producto interno oscilará en torno a 40 millardos (miles de millones) de dólares. Todos estos valores son anuales. Por otro lado, a pesar de la mala calidad del gasto público y del mayor endeudamiento local e internacional, los saldos rojos en Hacienda no superarán los 600 millones de dólares.

BAJO ENDEUDAMIENTO. En 16 países, cuantificados por el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe ALC, publicado el pasado 20 de diciembre, pág. 37, gráfico III.10, las emisiones de deuda en los mercados internacionales –acumuladas entre enero y octubre de 2017 y 2018– muestran a Paraguay como uno de los países con poco endeudamiento. También en el gráfico III.11, pág. 48, de la misma publicación, procesando en comparación regional el riesgo soberano según el índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG), de enero de 2012 a octubre de 2018, se posiciona a nuestro país con uno de los menores índices. Solo Chile, Colombia, Panamá, Perú y Uruguay tienen índices aún menores. Tomando la deuda pública bruta del Gobierno central, 2017-2018 (en porcentajes del PIB), en su página 81, gráfico VII.5, la CEPAL ubica a nuestro país como el de la menor en todo el subcontinente. Asimismo, el pago de intereses de la deuda pública bruta del Gobierno central, 2017 y 2018, representaba solo el 0,7% del PIB. Solo Haití tiene un porcentaje aún menor (gráfico VII.7, pág. 83).

BAJA INFLACIÓN. También en las tasas anuales de variación del índice de precios al consumidor (IPC), de diciembre de 2015 a octubre de 2018, Paraguay figura en ese lapso con promedios oscilantes del 3,1% (dic. 2015) al 4,5% (dic. 2017) anual, figurando así como un país de inflación baja, bien por debajo de varios países de la región. Esto puede verse en el cuadro 5.1, pág. 59, de la mencionada publicación de la CEPAL.

BAJA DEVALUACIÓN. El guaraní es en los últimos 70 años la moneda más estable en ALC. De 2016 a 2018 la volatilidad de su tipo de cambio nominal, en promedio del valor absoluto de las variaciones diarias, es una de las menores en Sudamérica. Su devaluación anual fue menor al 3% (gráfico VII.16, pág. 93). Las variaciones más grandes fueron las de Argentina, Brasil y Colombia, con depreciaciones superiores al 8%.

PIB 2018-19. En comparación regional, en la proyección de la CEPAL sobre el comportamiento del crecimiento económico para este año que finaliza y para el 2019 nuevamente se coloca a Paraguay entre los mejores de ALC. En la publicación más reciente del Sistema de Naciones Unidas, utilizada para esta columna, gráfico VIII.1, página 99, figura nuestro país con aumento del PIB en 4,2% para ambos años. Solo Bolivia (2018 4,4% y 2019 4,3%), Panamá (4,2% y 5,6%) y Rep. Dominicana (6,3% y 5,7%) tienen crecimientos superiores a nuestro país. Definitivamente, la peor posicionada entre todos es Venezuela, en profunda recesión: -15% y -10%. Argentina, una de las peor posicionadas, permanece en recesión durante 2018 y 2019 con -2,6% y -1,8% respectivamente. Para Brasil se prevé un crecimiento de 1,3% en el 2018 y de 2% en el 2019. Uruguay crece en estos años 1,9% y 1,5%

MI OPINIÓN. Me parece muy veraz lo publicado por la CEPAL. No obstante, el abordaje completo a la realidad latinoamericana en términos de macro y microeconomía, justicia social y equilibrio ambiental, integrada al mundo en igualdad de oportunidades, solo se puede brindar en varias columnas, obviamente. Y que la calibración de cada una de las mencionadas áreas se la puede hacer mejor desmenuzándolas en sus componentes clásicos. Por poner tan solo un ejemplo, tengamos presente que crecimiento económico es irrenunciable, pero no suficiente. Hay que distribuir mejor internamente los beneficios del progreso económico, social y ecológico así como de la integración internacional. Y que todo eso es posible solo con mejor competitividad, productividad y educación. Son tareas pendientes en toda ALC.