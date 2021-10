Paraguay, por todo ante Chile

Otros duelos para hoy son: Uruguay vs. Bolivia (16:00) y Brasil vs. Argentina (20:00). Resultados registrados: Fecha 1: Brasil 39 - 22 Chile y Argentina 57-2 Bolivia. Fecha 2: Brasil 36-18 Uruguay y Argentina 26- 17 Chile. Fecha 3: Uruguay 21-21 Chile y Brasil superó por no presentación a Bolivia. Se informó de jugadoras intoxicadas con alimentos brindados por la organización.