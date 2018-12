Paraguay tiene 29 objetivos para examen anti lavado, hasta ahora realizó el 10%

María Epifania González, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en una entrevista con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, manifestó que el Gobierno aún debe cumplir varias tareas para no ingresar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Paraguay necesita cambios estructurales, según recomendaciones de una autoevaluación realizada para el periodo 2017-2018. El Gobierno paraguayo contrató un experto que realizó un examen sobre prevención de lavado de dinero, y no le fue muy bien al país.

A raíz de ello, se realizó una actualización de esa Evaluación Nacional de Riesgo, que concluyó con la propuesta legislativa de 12 paquetes de proyectos de leyes, explicó González.

La secretaria de Estado mencionó que estas propuestas presentadas al Congreso Nacional son apenas el 10% de toda la tarea que se tiene que realizar.

En abril de 2019 será la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) y cerrar el caso Dario Messer -hermano del alma del ex presidente de la República, Horacio Cartes- sería un gran paso ante los evaluadores, según Seprelad.

Messer está actualmente prófugo de la Justicia. Fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal. La Fiscalía solicitó el embargo de todos sus bienes y cuentas bancarias, así como de las empresas que están como socias o accionistas.

Los evaluadores de Gafilat realizarán la cuarta ronda de verificaciones sobre la situación de nuestro país.

El análisis se centrará en verificar los avances en la efectividad en el combate al lavado de activos. Esto quiere decir que las instituciones de prevención y sanción trabajen perfectamente coordinadas y que se observen resultados concretos en la justicia.

En un ensayo de evaluación que hizo el país a principios de año mostró resultados que hacen temer que Paraguay pueda volver a la lista gris de países no cooperantes.

"Tenemos que trabajar muy duramente en lo que es la lucha contra el contrabando, la lucha contra la informalidad. Es trabajar con los ministerios de Industria y Comercio, de Trabajo, con la Dirección Nacional de Aduanas, con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Tenemos 29 objetivos que cumplir", aseveró.

Sostuvo que entre los puntos pendientes y más importantes del Estado están la informalidad y el contrabando. "La lucha contra la informalidad es una de las debilidades más grandes con que cuenta el país", indicó.

Por esa razón, la ministra adelanto que ya se tiene un plan que se implementará en el 2019 para disminuir la informalidad.

González se mostró esperanzada de pasar la evaluación del GAFI. "Creo que sí vamos a pasar el examen, tenemos muchas esperanzas de pasar", añadió.

Apuntó que el efecto de no pasar la evaluación es terrorífico, ya que el país tendría problemas de financiamiento. "Paraguay será marcado como un país no cooperante, de no pasar el examen, y seríamos unos de los pocos en Latinoamérica", señaló.