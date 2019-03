“Paraguay no puede negociar Itaipú con el mismo espíritu del Tratado”

Tras dejar el cargo de embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex senador nacional se desempeña como consultor internacional y conferencista invitado en la Universidad George Washington de Estados Unidos. Opinó sobre las futuras negociaciones con Brasil por la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú y advirtió que el presidente Mario Abdo Benítez ya cometió dos errores en esta fase incipiente de conversaciones. Uno de ellos fue indicar que los diálogos se harán con el mismo espíritu del Tratado y el otro fue afirmar que él mismo liderará las negociaciones. A su criterio, la adhesión del economista norteamericano Jeffrey Sachs es muy importante y no se le puede menospreciar, aunque remarcó que el o la líder debe ser de Paraguay.