Paraguay necesita de Brasil para combatir el crimen, dice Alegre

Entre sus principales ideas, Alegre habló sobre cómo combatir el crimen organizado y sus células en las cárceles. Indicó que hay complicidad del Gobierno y señaló que para contrarrestar la fuerza de estas organizaciones se debe empezar por el presidente. Criticó que las mismas autoridades estén administrando las celdas vips.

“El Estado no perdió soberanía del crimen organizado en las cárceles, el Estado es cómplice, es peor, porque perder soberanía significa que están aconteciendo cosas sin la complicidad o sin la anuencia del Gobierno, acá hay una complicidad del Gobierno, hay una complicidad de las autoridades, entonces, debemos empezar por la voluntad de la autoridad, si no hay una clara y firme voluntad de combatir la corrupción desde la más alta autoridad, no vamos a tener resultados, porque esto es al revés de la democracia, la democracia es de abajo para arriba, pero para luchar contra la corrupción se hace de arriba para abajo”, subrayó el liberal.

Sin embargo, Alegre dejó en claro que Paraguay no podrá solo con el combate al crimen organizado, cuando se alcanza un nivel transnacional.

“Se debe tener una respuesta de la misma categoría o superior, nosotros necesitamos tener una política que trascienda, solos los paraguayos no vamos a poder combatir al crimen organizado transnacional, lo tenemos que hacer en un entendimiento importante con otros países, con Brasil, en primer lugar, con Argentina, con los Estados Unidos. Necesitamos hacer un gran entendimiento de cómo de manera conjunta vamos a poder combatir con éxito a esta situación”, resaltó el candidato.

Del mismo modo, Efraín indicó que se necesita de un gobierno fuerte que genere condiciones institucionales para el combate al crimen. “Estamos a pasos de ver a un Paraguay con una economía narcodependiente, no podemos permitir eso, ese no es nuestro Paraguay”, expresó.

Sobre el Grupo Lince, adelantó que en su plan está fortalecer a esta fuerza policial, porque funciona y tiene buenos resultados. Sin embargo, consideró que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ha fracasado “escandalosamente” y es una fuente de corrupción.

Una encuesta reciente señala que el 16% de los magistrados fueron amenazados en algún momento. Sobre este punto, Alegre indicó que se debe fortalecer la Justicia, pero también las fuerzas de seguridad.

“Tenemos unas Fuerzas Armadas que no cumplen con su misión constitucional, que no tienen las condiciones de cumplir con su misión constitucional, que hoy se sienten humillados, no hay posibilidad de que nosotros podamos ejercer el control soberano de nuestros ríos, nuestra Armada no tiene ni siquiera una lancha para poder ejercer esa tarea, lo mismo pasa en nuestro espacio aéreo y también en tierra”, expuso Efraín Alegre.

Lo que se viene

El presidenciable Efraín Alegre también responderá hoy, en El Candidato, sobre sus planes para el trabajo, en Monumental. La semana pasada fueron publicadas las propuestas de Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional, y la siguiente entrega corresponderá a las ideas de Euclides Acevedo, de Nueva República, la próxima semana. Santiago Peña rechazó las invitaciones.