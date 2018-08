Paraguay invierte solo G. 746.380 por cada joven, pese a bono demográfico

Con respecto a los países de la región, Paraguay es el país más joven, con un bono demográfico favorable donde el 27,8% de la población tiene entre 15 a 29 años (1.880.891 personas).

Pese a ello, los recursos destinados a esta franja etaria incluso disminuyeron en relación a los tres años anteriores al 2016. El gasto público social por cada adolescente y joven era de G. 782.594 en el 2013; luego, en 2014, era de G. 763.945, para bajar en un 3,5% menos en el 2016 con G. 746.380 per cápita.

“Tenemos que ser conscientes de que necesitamos más inversión hacia este sector de la población si queremos aprovechar nuestro bono demográfico favorable”, indicó Rocío Galiano, representante auxiliar de Unfpa.

Explicó que aprovechar este bono implica que en el futuro, la población económicamente activa pueda sostener a quienes ya no estén y a quienes aún no se encuentren en edad de trabajar. Es decir, los menores de 15 en el segundo caso. “Esta inversión per cápita por joven ya nos tiene que decir cómo estamos”, advirtió Mirtha Rivarola, oficial de Género y Adolescencia de Unfpa.

Relación laboral. El análisis incluye un gráfico que demuestra que en los últimos años, la inversión en educación creció considerablemente. No obstante, hay nulo gasto en su nexo con el empleo, comentó Rivarola.

“Se invierte mucho en educación, pero después resulta que oferta de empleo no existe, es siempre importante por eso relacionar”, aseguró.

Agregó que esto tiene que ver con que el joven que logra terminar la Educación Media, se encuentra luego con un mercado que no le da oportunidades de empleo.

Con respecto a los que no estudian ni trabajan, representan al 14,7% del total del grupo estudiado.

Casi la mitad de las personas jóvenes solo trabaja, pero no está estudiando.

El acceso a la educación como derecho, sin la necesidad de trabajar a la par, solo es una posibilidad para 2 de cada 10 jóvenes de entre 15 a 29.

La inversión que se realiza en adolescentes es también menor a la inversión total que se hace. De menos de G. 750.000 por cada chico, el total invertido en la población alcanza G. 4.069.520 (USD 728).

En Uruguay el gasto social es de USD 2.000; en Chile, supera los USD 2.200.000.

“En promedio en el país, cuánto de ese gasto social invertido en juventud es solamente el 5%, eso nos llama a una acción, con políticas y acciones estratégicas para avanzar en dar respuesta a estos problemas, es vital”, remarcó Mirtha Rivarola.

La adolescencia y juventud debe ser un tema transversal en todos los ministerios del Estado, para atender estas políticas, avisó.

“La juventud es un espacio muy olvidado hoy”

Para Felipe Domínguez, ex dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), y actual miembro del Frente por la Niñez y la Adolescencia, es vital crear nuevos planes dentro de la Secretaría Nacional de la Juventud.“Pero para esto se necesita más presupuesto, algunas cosas se están haciendo ya en esta entidad, a paso de hormiga por la falta de presupuesto”, apuntó.Por otro lado, existen carteras estatales que amplían el presupuesto anual, pero no lo ejecutan en un 1.005 al terminar el año. “Te dicen que se inyectó más presupuesto, que hay más inversión del PIB, pero sin embargo, encontrás que no hay ejecución”, lamentó el joven.“La juventud es un espacio muy olvidado hoy, ahí tenemos el ejemplo del escaso presupuesto de la SNJ”.