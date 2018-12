Paraguay destaca avances de negociación entre el Mercosur y Canadá

Sobre las negociaciones con la Unión Europea, Delgadillo no descartó que el acuerdo no llegue a firmarse antes de las elecciones europeas de mayo del próximo año, y afirmó que pese a la situación compleja de la Unión Europea (UE), esto no significa que el proceso electoral tenga influencia directa en las negociaciones.

Nota relacionada: Paraguay subraya que agricultura sigue dificultando acuerdo Mercosur-UE

No obstante, aseguró que el optimismo sigue y están dispuestos a cerrar el acuerdo cuando las condiciones estén dadas, reiteró que el principal escollo está en las sensibilidades de la UE en cuestiones agrícolas.

El viceministro de Relaciones Económicas de Paraguay señaló que actualmente las conversaciones están paradas por el receso de fin de año, e indicó que la presidencia argentina del Mercosur coordinará las fechas para el reinicio de las mismas.

En términos generales, aseguró que durante la presidencia pro tempore argentina seguirán desarrollándose los instrumentos que nos permitan mejorar el mercado interno, permitiendo una mejor circulación de los bienes y servicios dentro del bloque.

Leer también: Argentina y Paraguay anuncian medidas para favorecer la libre navegación

Recordó, además, que deben seguir armonizando las normas que rigen el comercio entre los países, aunque reconoció que falta mucho camino por andar en el proceso de integración regional, lastrado a su juicio por la "ideologización anterior", que ya es cuestión del pasado.

Asimismo, indicó que el bloque acordó la reducción definitiva de los aranceles en el sector químico, en concreto, se suprimen los impuestos a la importación y exportación entre los países del bloque de insumos para ese sector industrial, lo que propiciará, según Delgadillo, mejores condiciones de acceso para la industria local.

También resaltó la importancia del acuerdo alcanzado en materia educativa que establece un sistema de equiparación de títulos educativos entre los países miembros, así como las medidas adoptadas para la facilitación del intercambio de información referente al crimen organizado y sobre los bienes incautados al mismo.

Leer más: Abdo y Macri acuerdan abrir paso fronterizo por represa de Yacyretá