Dos temas figuraban como los principales en la sesión ordinaria de este jueves en la Cámara de Senadores: El tratamiento del proyecto de ley de pensiones y el pedido de juramento como senador activo del ex presidente de la República, Horacio Cartes.

Sin embargo, Paraguayo Cubas sorprendió a su colegas con un nuevo pedido de tratamiento del proyecto que deroga la Ley 6038/ 18, “Que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura”, más conocida como ley de autoblindaje.

Fue el segundo intento del parlamentario de Cruzada Nacional. La primera vez, hace un mes atrás, no logró el éxito deseado porque su moción no tuvo el acompañamiento de sus colegas. Es más, los colorados intentaron enviarlo al archivo para que no pueda tratarse en un año.

Sin embargo, esta vez el escenario fue diferente. Un total de 23 legisladores votaron para tratar el proyecto de ley la próxima semana, que era el número mínimo requerido para su aprobación.

Como era de esperarse, una mayoría de senadores colorados votó en contra de su tratamiento en la sesión del próximo jueves, teniendo en cuenta que uno de los principales afectados podría ser Óscar González Daher, quien en el periodo pasado ya fue expulsado del Senado.

Los representantes de la Asociación Nacional Republicana (ANR) que votaron en contra son: Juan Afara, Enrique Bacchetta, Antonio Barrios, Sergio Godoy, Óscar González Daher, Juan Darío Monges, Silvio Ovelar, Óscar Salomón y Javier Zacarías Irún.

Por ese mismo sector, se abstuvieron de votar Víctor Bogado, Mirta Gusinky, Derlis Osorio y Lilian Samaniego. Mientras que Juan Carlos Galaverna y Blanca Ovelar estuvieron ausentes al momento de definir este tema.

Otros que intentaron trabar el tratamiento de la derogación de la ley de autoblindaje fueron los liberales llanistas con Blas Llano a la cabeza, María Eugenia Bajac, Juan Bartolomé Ramírez y Fernando Silva Facetti.

El senador Jorge Oviedo Matto, quien es otro que podría perder su investidura, también votó en contra. El parlamentario del Unace renunció a su banca en el periodo pasado para no pasar lo mismo que su colega González Daher.

Ambos están implicados en la filtración de audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que revelaban la manipulación de la Justicia, desde ese organismo extrapoder, que se encarga del juzgamiento de jueces y fiscales.

Las sorpresas

La primera sorpresa fue el voto de la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Zulma Gómez, quien votó a favor del tratamiento. Fue la única liberal llanista que acompañó el pedido de Paraguayo Cubas.

El colorado Enrique Riera, integrante de la bancada de Honor Colorado, también sorprendió con su postura a favor de analizar la derogación de la mencionada ley. Misma decisión tomó Rodolfo Friedmann.

Riera ocupa el mismo sector que Óscar González Daher, pues ambos ingresaron a la Cámara Alta a través de la lista del movimiento que lidera el ex presidente de la República Horacio Cartes.

Los votos de estos tres senadores fueron claves para lograr la aprobación del tratamiento del proyecto de ley que busca derogar la ley que reglamenta la pérdida de investidura tanto en el Senado como en Diputados.

¿Qué es la ley de autoblindaje?

El artículo 201 de la Constitución Nacional, entre otras causas, establece que los senadores y diputados perderán su investidura si existe el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.

Fue lo que se aplicó en el periodo legislativo anterior al senador Óscar González Daher por estar involucrado en los audios filtrados del JEM. Casi sucedió lo mismo con Jorge Oviedo Matto, aunque este último renunció a su cargo para no figurar como un expulsado.

Pero el debate se centró en el número de votos para sacar la investidura a un parlamentario, que era el de mayoría simple, es decir, de 23. Algunos sectores, sobre todo colorados, sostenían que debía ser de mayoría absoluta, 30 votos.

Con ese argumento, se logró sancionar la Ley 6038/ 18, “Que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura”.

La normativa sancionada establece que, para la pérdida de la investidura de un legislador, se precisará de la mayoría absoluta de dos tercios de los legisladores. Es decir, que los senadores necesitarán 30 votos (de 45 integrantes) y los diputados necesitarán 53 (de 80 miembros).

Si se logra derogar esta normativa, nuevamente regirá la mayoría simple, lo que genera temor en los parlamentarios que podrían ser afectados, sobre todo, por la presión existente de la ciudadanía, cansada y hastiada de la clase política.