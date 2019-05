Para siquiatra, los feminicios ocurren porque la mujer es vista como objeto

“Cuando ocurre una crisis de relación, donde la mujer deja al perpetrador, este siente como una herida y como algo que es de su pertenencia y no puede ser del otro”, explicó el profesional en entrevista con radio Monumental 1080 AM.

El doctor señaló que, si bien, hace una consideración desde lo social, es difícil decir de buenas a primeras cuál es la causa médicamente comprobada.

“Generalmente no hay psicosis, puede ser un trastorno depresivo, pero los perpetradores alegan demencia temporal en los procesos jurídicos”, argumentó.

Lista de feminicidio 2019 - 4.png

La educación como solución

Enciso recomendó, en resumidas palabras, que para revertir esta situación es necesaria la educación.

“Esto se cambia con educación, y no en un corto período de tiempo, prácticamente tiene que pasar una generación para que la cultura de la gente cambie. Parte también por la igualdad de género, donde no hay propiedad y la mujer no es vista como objeto”, sugirió.

feminicidio es cuando .jpg Archivo Última Hora.

El profesional manifestó que este tipo de percepción se ve ya en los adolescentes de 14 y 15 años. “Se ve ya desde jóvenes, cuando dicen mi pendeja o cuando hay peleas donde la novia rompe la relación y sale con otro”, comentó.

Calificó que este tipo de acciones son las más graves y son las que deben cambiarse inmediatamente. “Ver a la mujer como un objeto es lo que debe cambiar”, expresó en forma tajante.

Feminicidios

A pesar de que en Paraguay se cuenta con la Ley 5.777 de Protección Integral para Mujeres contra toda forma de violencia y de un protocolo de Acción Interinstitucional, los casos de feminicidios siguen sumando en el país.

En lo que va del año, suman 22 mujeres víctimas de este tipo de crimen, de las cuales dos paraguayas residían en Argentina.

Nota relacionada: Docente es asesinada supuestamente por ex pareja en el Día de la Madre

El último caso tiene que ver con el crimen de la docente Patricia Susana Cappo, quien fue asesinada, en el Día de la Madre, de un disparo en la cabeza. El principal autor del crimen sería su ex pareja, quien la disparó cuando ella estaba limpiando la vereda de su casa junto a su hijo de 12 años.