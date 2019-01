“Para ser un buen consumidor también hay que informarse”

Noelia Román asegura que el paraguayo es un consumidor inteligente, que puede distinguir los sabores, pero en cuanto al café aún le falta mucho por aprender y entrenar su paladar para diferenciar un café de especialidad de uno convencional, ese que se encuentra en cualquier negocio no especializado.

En este sentido, Román indica que la competencia siempre viene bien porque genera mayor esmero por ofrecer productos de alta calidad y, sobre todo, para poner a disposición del consumidor un café con el mismo nivel de sabor que los de especialidad.

“En Paraguay hace realmente falta seguir desarrollando el gusto por el buen café, pero para eso también es necesario que la materia prima tenga costos más accesibles”, dice.

Román alega que un buen consumidor de café debe saber no solo diferenciar un producto de calidad de otro que no lo es, sino además debe incorporar a su cultura cafetera conocimientos sobre el cultivo, recolección, tostión, selección de granos y otras informaciones similares que encierra esta bebida. “Conocer a fondo los ingredientes del buen café puede otorgar un mayor impulso al consumo en el país. Sobre todo, puede aumentar la preferencia por el café de especialidad, por lo que no basta con solo desarrollar el paladar sino también es necesario que el consumidor esté bien informado”, asevera Román.