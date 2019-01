Para ministro del Interior es ilógica la acción que se plantea ante la Corte IDH

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, retornó ayer de su permiso y habló sobre el caso Juan Arrom y Anuncio Martí. A criterio del ministro, son dos personas que tienen cuentas con la Justicia y es ilógico el proceso que se lleva adelante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el sentido de que toma aspectos parciales y no se pueden usar procedimientos con fórmulas sesgadas. “Es ilógico en el sentido de que toma aspectos parciales y no se pueden utilizar los procedimientos con fórmulas sesgadas que pretenden analizar todo desde una óptica y que pretenden bloquear la visión de la otra”, expresó el secretario de Estado en Palacio de Gobierno.

Villamayor habló del tema luego de la reunión que mantuvo con el presidente de la República, tras retornar de su viaje. Había solicitado permiso por cuestiones personales.

“No tenemos todavía una disposición. No me alarmaría hasta tanto tener una decisión. Hay una tendencia, que es lo que leí en los medios de comunicación, y que me habían comentado expertos de la Fiscalía respecto a que en un solo caso un Estado salió indemne de un proceso de esta naturaleza. Eso no quiere decir que no haya un segundo caso”, significó. Agregó que hay que entender que los derechos humanos no son creaciones de sectores políticos. “Esto viene del iluminismo. Proviene de Rousseau. De allá viene el pensamiento que precautela los derechos humanos. Nadie tiene derecho a tomar para un sector político el predominio de estos ni a utilizarlos en favor de una visión política de los hechos”, sentenció Villamayor.