Para forense, cuádruple homicidio en el Chaco fue una ejecución planeada

Según detalló, las víctimas, identificadas como Alcibiades Desiderio Ayala Coronel (71), dueño de la propiedad, y su esposa Francisca Nidia Núñez Romero (71), presentaban al menos ocho disparos alojados en la zona toráxica.

Los niños de 10 y 8 años, que también fueron asesinados, presentaban menos disparos de arma de fuego, pero también fueron heridos en la misma zona del cuerpo.

Lea más: Confirman cuatro fallecidos en estancia del Chaco

“No es una brutalidad de momento, me parece una brutalidad pensada. Eso implica un plan de vuelo, así que no fue un incidente aislado, sino en el que varias personas estuvieron detrás de este robo y matanza”, refirió en contacto con radio Monumental 1080 AM.

El forense señaló que todas las víctimas llevaban puesta ropa muy abrigada, lo que hace pensar que el cuádruple homicidio se llevó a cabo en horas de la noche de la semana pasada, aparentemente, el día miércoles.

Si bien todos los restos fueron hallados en la fosa de una cámara séptica que está al costado del establecimiento, Vera apuntó que, tras la inspección de campo, se presume que el crimen se habría perpetrado en una sola habitación.

“En una de las habitaciones, había rastros de limpieza total con creolina. A mi juicio, alguien limpió totalmente el área donde, probablemente, había mucha sangre”, indicó.

Por otra parte, el médico descartó que una de las armas utilizadas haya sido una escopeta, pero resaltó que sí fueron armas potentes.

Macabro hallazgo

Una comitiva fiscal policial llegó a la estancia este domingo, luego de que familiares de las personas que residían en el sitio denunciaran que no podían comunicarse con ninguno de ellos desde hace siete días.

Los dos adultos asesinados son abuelos de ambos menores, de 10 y 8 años, quienes estaban pasando allí las vacaciones de invierno.

La estancia fue encontrada saqueada y el ganado fue robado. También estarían desaparecidos el capataz y su familia, quienes allí residían.

La fiscalía dispuso la detención de tres personas sospechosas, dos de las cuales ya fueron detenidas por la Policía Nacional. Igualmente, se habla de otros involucrados en el hecho, que ya están siendo identificados.