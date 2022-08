Para Fiscalía Giuzzio tenía una contacto fluido con presunto narco

Según el fiscal anticorrupción, existen mensajes que Marcus le remitía, de una noticia de una investigación abierta contra (clan Da Mota), "y él (Giuzzio) le sigue la conversación, posteriormente, también hay mensajes donde habría unas propuestas de inversiones tanto en Brasil como aquí", detalló.

"También podemos corroborar que se habrían realizado reparaciones a móviles de la Policía Nacional, del Ministerio Público, Ministerio de Interior, de forma, aparentemente, gratuita sumado al famoso al viaje que realiza con la camioneta que era de las esposa de Marcus", agregó.

Legal mencionó que la investigación aun es incipiente y no supo precisar de qué rubros el Ministerio de Interior destinó dinero para reparar los vehículos. "Aun debemos saber de si como se pagó esas reparaciones", indicó.

El representante del Ministerio Público recordó que la versión de Giuzzio es que solo tenía una relación laboral en relación al supuesto alquiler de la camioneta, pero que no coincide con la declaración del gerente de la empresa Blac Eagle - Ombu SA. (Gilberto Enciso) declaró que ese servicio fue gratuito, contradiciendo la versión del ex ministro quien alegó que presentó el contrato de alquiler de la camioneta.

"Se puede hablar, incipientemente, de que Marcus Vinicius estaba en espera de una licitación pendiente para el blindaje de varias camionetas, de unas 50, de la Policía Nacional, y la provisión de chalecos antibalas. Pudimos corroborar que el mismo (ya estaba haciendo servicio para el Ministerio del Interior", afirmó.

Legal aclaró que dejarse prometer ya es elemento para imputación. "Giuzzio no solamente se habría dejado prometer, sino que utilizó un vehículo personal de la familia de Marcus Vinicius, además de eso, de la extracción podemos corroborar de que él haría recibido ciertos beneficios en reparación de vehículos tácticos de la policía", argumentó.

El investigador señaló que realizaron esta imputación con elementos objetivos y que seguirán en estudio.

Giuzzio envió mensaje a Espindola Marques un día ante de su detención

"De acuerdo a la extracción del mensaje de celular, un día antes del operativo turf que se realizó en Hernandarias, Alto Paraná y Foz de Iguazú, Brasil, se puso (Giuzzio) en comunicaciones con Marcus, diciéndole que tenía un pago sobre una reparación de una camioneta y el señor Marcus le responde que no recuerda de lo que habla y que esa parte maneja su gerente", comentó.

Sobre el pedido de la copia de la carpeta fiscal que el ex ministro del Interior y de la Senad cuestiona que se le haya negado, el fiscal respondió que ese pedido fue en mayo y que la cooperación con Brasil, donde se conoció de los supuestos vínculos entre Giuzzio y Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua se dio después. "Al momento de pedir la copia no había carpeta abierta", aseguró.

Legal explicó que solicitará medidas alternativas a la prisión considerando que son suficientes para el sometimiento al caso. Agregó que el caso se abrió mediante una cooperación de las autoridades brasileñas que compartieron la información y que dan cuenta que existía un contacto fluido entre ambos.

Defendió su trabajo diciendo que "no trabajamos sobre lo que dicen los demás, y el trabajo que hacemos hoy no quita el trabajo que se está haciendo en otros casos", en referencia a las reacciones políticas que se dan en el caso ya que el ex ministro de Interior presentó una denuncia contra el ex presidente, Horacio Cartes, sobre tráfico de cigarrillos y lavado de dinero, cuya causa también lleva el mismo fiscal, pero sigue estático.