Para el Alto Paraguay, todo es desidia, abandono y penurias

En el transcurso de esta semana, un grupo de vecinos de Bahía Negra intentaron realizar una reunión en la localidad de Toro Pampa, pero el encuentro no fue posible debido a que los vecinos no pudieron llegar desde las comunidades aledañas por el pésimo estado del camino.

De esta situación hacen responsables por partida doble al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la Asociación de Caminos, integrada por ganaderos de la zona. Señalan que el tramo en cuestión está a cargo de la Asociación de Caminos.

Los vecinos dejaron bien claras sus protestas con mensajes escritos en los tubos de hormigón que están apostados sobre la ruta que conduce a Bahía Negra y que, desde noviembre del 2022, no se usan para mejorar el tramo. Apuntan los pobladores que los materiales fueron obtenidos por la mencionada asociación que tiene un convenio con el MOPC y la Gobernación. También critican los vecinos que, en el tiempo en el que no hay lluvias, igualmente las instituciones responsables del mantenimiento de ruta no han sido capaces de solucionar los problemas, particularmente en el trayecto de Colonia María Auxiliadora hasta Bahía Negra.

Cuando llega la temporada de lluvias, la situación sin duda se agrava. Los habitantes del Chaco sufren las consecuencias de un aislamiento que dura todo el año, con precipitaciones y también sin ellas.

Hace poco más de un mes, el país entero fue testigo de las consecuencias de tremendas precipitaciones tanto en el Norte como en el Alto Paraguay. De esta manera, todos fuimos espectadores, por citar un ejemplo, de un frenético rescate realizado por un helicóptero de la Fuerza de Tarea Conjunta, de cuatro indígenas que habían pasado toda una noche sujetados a un árbol para evitar ser arrastrados por la corriente, cuando desbordó el río Aquidabán en el Departamento de Amambay.

Las lluvias inundaron caminos, puentes y hasta la sede de una comisaría, además de anegar decenas de viviendas, mientras familias enteras debieron ser rescatadas desde los techos de sus casas. En esta situación, las comunidades más castigadas fueron las indígenas, quienes se hallan en una situación de emergencia severa.

Si bien es cierto que una de las principales carencias del Alto Paraguay son las vías de comunicación, ya que en condiciones de emergencia sus pobladores quedan aislados, pues el transporte público suspende los viajes hacia dichas localidades, sea por las inundaciones o por el pésimo estado de los caminos, no es el único reclamo que con frecuencia formulan los habitantes de esta zona del país.

El aislamiento en situaciones de crisis climática es apenas la consecuencia visible del abandono por parte del Estado paraguayo a esta región. En caso de emergencias médicas, los enfermos deben ser trasladados en lancha a través del río Paraguay hasta hospitales en los que podrán recibir atención. Esto responde a que en el Alto Paraguay no hay hospitales que puedan resolver dichas emergencias, ya que además la única vía para llegar hasta ese punto tan distante es por vía aérea, además del barco que llega desde Concepción en un viaje de tres días para el transporte de mercaderías e insumos.

Es ya inaceptable e intolerable el estado de abandono de esta región del país, que no solo carece de vías de comunicación, sino que la población sobrevive al olvido y la negación de sus derechos básicos, como salud y educación, además del irregular acceso al agua potable, energía eléctrica o insumos básicos, como suero antiofídico. Urge la presencia real y concreta del Estado en las lejanas poblaciones del Alto Paraguay.