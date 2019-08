Para cubrir la mala administración de Cuevas reprograman presupuesto

Cerca de 2 mil millones de guaraníes fueron sacados de otros rubros, como el de combustibles, insumos de oficinas, productos alimenticios, para redireccionarlos para el pago de jornales, honorarios profesionales y gratificaciones por servicios especiales, de modo a cubrir hasta el mes de diciembre los contratos realizados bajo la gestión de Cuevas.

El titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana, explicó que al asumir la presidencia, no encontró la “casa ordenada” y que a pesar de que disminuyó el número de funcionarios, de igual manera no alcanzan los números para cubrir los gastos y que sin dicha reprogramación apenas se cubrirá hasta el mes de octubre y que desde noviembre ya se le dejaría sin salario a los funcionarios contratados.

Alliana defendió la iniciativa indicando que “no nos agarró una administración muy ordenada (con respecto a lo que le dejó Cuevas). Cuando asumimos la presidencia se tenían 722 funcionarios entre jornaleros y honorarios, hoy estamos teniendo menos de 600. Casi 130 funcionarios menos tenemos en la Cámara y de 1.300 millones de guaraníes que se gastaba mensualmente, ahora se gasta menos de 1.000 (millones)”, remarcó.

Reiteró que el problema principal es que “para noviembre ya no tenemos rubro para los contratados. Teníamos rubro cero para este ítem. En el presupuesto que me dejaron no está estipulado aguinaldo. Con la plata que quedó y algunos recortes de gastos superfluos tenemos para pagar a estos 580 funcionarios que quedaron”, aseveró el cartista.

Alliana señaló asimismo que Diputados es la única institución que disminuyó el número de funcionarios, pero que ya no puede sacar más gente a la calle.

MALA GESTIÓN. Varios legisladores lamentaron que se tenga que recurrir a una reprogramación presupuestaria para cubrir la mala gestión de un presidente.

El liberal Édgar Acosta pidió a sus colegas que reflexionen y que a partir de ahora exista una responsabilidad con el presidente de la Cámara, para que ya no exista este tipo de problemas, porque de acuerdo al legislador, esto se repite cada año. “Porqué se tiene que contratar más personal”, se preguntó, al tiempo de destacar que desde octubre habrá problemas para el pago porque entraron más personas de lo que se necesita.

La patriaqueridista Rocío Vallejo dijo que el problema es que cada vez que asume un nuevo presidente se tapa la mala gestión del saliente. “No podemos seguir contratando gente que no se puede pagar y existe corresponsabilidad del presidente y el director de finanzas, que tiene que decirle que no se puede”, acotó.

Kattya González, del Encuentro Nacional, mencionó por su lado que la Cámara no da más, y señaló que alrededor de 2.380 funcionarios tiene la sede parlamentaria, muchos de ellos deambulando por los pasillos. Lamentó que se les traiga a funcionarios de otras instituciones con jugosos salarios, dejando de lado a técnicos de carrera de la Cámara, como se dio en la era Cuevas.

1.995millones de guaraníes es el monto reprogramado para el pago de salarios y aguinaldos de contratados