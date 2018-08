Para Benigno López, equiparar pensiones con sueldos sería un caos

Benigno López , actual presidente del Instituto de Previsión Social ( IPS ) y futuro ministro de Hacienda, señaló que el razonamiento del proyectista no tiene lógica.

"Si se aprueba esta ley, la situación sería caótica. No encuentro la lógica de ese razonamiento, hay un análisis que habría que repensar”, remarcó en contacto con la 780 AM.

El proyecto de ley fue presentado por el ex diputado Óscar Tuma y debía ser tratado en junio; no obstante, fue postergado y hasta ahora no fue incluido de nuevo en el orden del día de la Cámara Baja.

La propuesta plantea que los haberes de los empleados públicos, magistrados y docentes ya jubilados sean equiparados al salario de los funcionarios en actividad y en correspondencia con los cargos o categorías equivalentes.

El próximo ministro de Hacienda explicó que en el caso de pagar el salario a los jubilados equiparando con los haberes actuales no podrán ser financiados, a no ser que se aumenten los impuestos.

“Es algo que no se puede financiar nunca ni acá ni en ningún lugar del mundo”, agregó.

Reconoció que el sistema jubilatorio en sí ya es complicado e hizo referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con respecto al caso del ex legislador Bader Rachid Lichi, que debe cobrar su jubilación teniendo en cuenta el salario actual de un senador.

“Buscaré reunirme con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, instalar una mesa de trabajo y buscar una solución a este conflicto", adelantó López.

Caja Fiscal

De acuerdo con un estudio elaborado por técnicos del Ministerio de Hacienda, la Caja Fiscal se quedaría sin recursos en tres años, en caso de convertirse en ley la equiparación de los haberes jubilatorios. Esta situación, incluso, considera los fondos extras obtenidos producto de las inversiones de los excedentes en el mercado.

El estudio señala que esta situación no solo tendría como resultado un déficit de flujo desde el primer año de su implementación (2019 en caso de ser sancionado en este año), sino que en los próximos cinco años desencadenaría en un agujero negro de USD 1.820 millones, lo que equivale al 1,8% del producto interno bruto (PIB).