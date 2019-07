Para Bacchetta, jueza se equivocó al liberar a Ulises Quintana

Al ser consultado si considera que se hizo justicia con la liberación de Ulises Quintana , el senador y titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Enrique Bacchetta , explicó que no considera tal situación, ya que cuenta con un criterio técnico y cree que la resolución de la jueza Magdalena Narváez no se ajusta a derecho.

“La jueza no puede tomar la decisión que tomó, porque con este tipo de hechos punibles no corresponde la sustitución de prisión preventiva”, expresó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

El senador explicó que, a su criterio, cuando una persona está imputada por un hecho punible que tiene una expectativa de pena de más de cinco años, no se puede optar por medidas sustitutivas diferentes a la prisión preventiva, ya que la figura penal puede ser tratada como crimen.

El diputado Ulises Quintana quedó en libertad bajo el argumento de que no existe peligro de obstrucción al proceso judicial. Él estaba recluido en la prisión militar de Viñas Cué desde setiembre del 2018. Cumplió prisión preventiva durante 10 meses.

La Fiscalía imputó al parlamentario por los supuestos hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Llamativamente, Bacchetta cambió de postura con relación a su compañero de movimiento, ya que, desde que inició la investigación contra Ulises Quintana, el senador colorado manifestó su apoyo hacia el diputado y criticó al Ministerio Público.

Debería ser sometido a la pérdida de investidura

Por otra parte, el legislador comparó que en la Cámara de Senadores se tomaron decisiones cuando sus pares estuvieron involucrados en hechos de corrupción y fueron sometidos a la pérdida de investidura, mientras que en Diputados tienen otro criterio.

“En este caso –de Ulises Quintana– creo que es aplicable la pérdida de investidura. Si hay una grabación y se está hablando de algo se puede deducir que pudo haber hecho y por eso se debe aplicar el artículo 201 de la Constitución Nacional”, dijo el senador.

Sus declaraciones hicieron alusión a unas conversaciones que se publicaron entre Quintana y el supuesto jefe narco Reinaldo Cucho Cabaña. En el audio se pudo escuchar que Cabaña solicitaba ayuda al diputado para liberar una suma de USD 190.000 que fue retenida en un puesto de control.

