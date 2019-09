Papa Francisco nombrará cardenal a religioso naturalizado paraguayo

El pa’i Cristóbal, nacido en Vélez-Rubio (Almería-España), será ordenado en el cargo junto a otros 12 religiosos en el consistorio que se llevará a cabo el 5 de octubre. Actualmente, el sacerdote ejerce su labor sacerdotal como arzobispo de Rabat (Marruecos).

“Nos alegra mucho que un naturalizado paraguayo llegue a ser cardenal. También que desde Marruecos pueda seguir ayudando a la Iglesia universal, al Papa”, expresó el arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela.

Para la Iglesia de Paraguay, este hecho representa una página de su historia, agregó Valenzuela. “Ha trabajado como salesiano, como amigo de los jóvenes, como comunicador. Ha preparado muy bien la visita del entonces Papa y hoy santo Juan Pablo II”. La autoridad eclesial adelantó que cursarán la invitación al cardenal para visitar Paraguay.

SU VOZ. “Sí. Puedes publicar que hay un cardenal paraguayo. Tengo el pasaporte y la cérdula (sic) en regla y vigente”, expresó en tono jocoso a ÚH, vía inbox, el pa’i Cristóbal.

En su perfil de Facebook, el sacerdote se dirigió a las decenas de personas que lo felicitaron por su designación. Muchos paraguayos lo saludaron en guaraní.

“Quisiera que cada felicitación se transforme en una oración por el Papa, por la Iglesia, por esta diócesis de Rabat y por mi persona. Agradezco al papa Francisco la deferencia que ha tenido conmigo y me propongo continuar sirviendo a la Iglesia, ayudándole en lo que necesite”, expresó.

“Reitero lo que ya expliqué cuando se me nombró obispo: mi título y diploma de mayor categoría es el ser hijo de Dios, y lo obtuve en el bautismo. Estoy en lo más alto (como la mayoría de vosotros); no puedo ascender ni ser promovido, puesto que más que hijo de Dios no se puede ser”, siguió diciendo.

El ser obispo, sacerdote, cardenal, papa no es sino un servicio concreto que se hace a la Iglesia y en la Iglesia, no nos pone por encima de nadie.

“Rezad por mí, que buena falta me hace y que muy bien me irá... La responsabilidad recibida me desborda y me supera, pero cuento con que quien comenzó su obra en mí, la llevará a buen término. ¡Qué venga a nosotros Tu Reino!”, dice al finalizar su mensaje.

El padre Cristóbal formará parte del colegio cardenalicio, que entre sus funciones tiene la potestad de elegir al sumo pontífice.

Su trayectoriaEl padre Cristóbal López realizó su labor pastoral en Paraguay en diferentes ocasiones, totalizando 18 años de servicio. Estuvo al frente de Radio Cáritas, fue superior salesiano, fundador de la Asociación de Comunicadores Católicos, estuvo a cargo de la celebración del centenario de san Juan Bosco y la organización para la visita de san Juan Pablo II.