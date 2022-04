Paola Rey: "Pasión de Gavilanes 2 es un regalo de la vida para mí"

PROTAGONISTA.

En una entrevista exclusiva para Última Hora la actriz Paola Rey, quien en la popular producción da vida a Jimena Elizondo, comenta que la propuesta de realizar la segunda temporada la tomó por sorpresa, pero que “es un verdadero regalo de la vida” y espera que a los fans les guste lo que verán próximamente.

Pasión de Gavilanes segunda temporada Feliz. Paola Rey vuelve feliz a interpretar el papel de Jimena Elizondo. Gentileza.

“Estoy muy contenta, estoy agradecida con todas las personas que han apoyado este lindo proyecto y en especial a mi personaje de Jimena Elizondo. Cuando me llamaron a preguntar si estaría interesada en estar en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, dije “sí” sin dudar. Me puse feliz, lo veo como una gran bendición, un regalo de Dios” menciona.

“Esto no pasa, que luego de 18 años nos reúnan a todos para hacer una segunda temporada con los mismos libretistas, Julio Giménez e Iván Martínez, además de Rodrigo Triana como director, los seis principales. Era algo que no lo podía creer, y lo veo como un regalo de la vida” agrega.

Pasión de gavilanes saludos.mp4 Video: Entrevista ÚH.

En cuanto a su personaje, Paola comenta que su vida ha tomado un rumbo muy profesional, ya que Jimena decide hacer realidad sus sueños de ser modelo y viajar por el mundo, además apuesta por cuidar de su relación con Óscar y decide no tener hijos.

“Lo que más me gusta de este personaje es que es una mujer empoderada, una mujer que quiso hacer sus sueños de ser modelo, de viajar por el mundo, dedicarse a su relación y ella tiene un corazón muy noble, su decisión de no tener hijos en la historia porque han querido desarrollarse como profesionales. Y eso es muy válido y lo estamos viendo mucho en la gente de ahora. Es también una forma muy bonita de vivir”, agrega. Para finalizar, Paola invita a todos sus fans a no perderse de la nueva entrega. “Los invito a que no se pierdan Pasión de Gavilanes 2 por Telefuturo. Gracias por tanto amor”, concluye.

“Tengo muchas ganas de conocer Paraguay”

Pasión de Gavilanes segunda temporada 2 Dupla. Paola Rey junto a Juan Alfonso Batista. Gentileza.

“Estoy con ganas de conocer Paraguay, aún no lo conozco y tengo muchas ganas de ir”, comentó en la nota con ÚH Paola Rey, quien este mayo vuelve para conquistar el corazón de los paraguayos.

La carismática actriz destacó el amor que le brindan sus fanáticos y espera poder conocer más de Paraguay. “Ustedes hicieron de Pasión de Gavilanes lo que es hoy”, afirma.

Las grabaciones de la segunda temporada se realizaron en la ciudad colombiana Villa de Leyva, donde el equipo conformado por 600 personas se instaló por casi cinco meses.

Para Rey esta fue una experiencia inolvidable, que ayudó a formar una gran familia, algo que está segura, se reflejará en la pantalla. “Todo esto fue increíble”, sentencia.

Detalles

Título: Pasión de Gavilanes segunda temporada.

Elenco: Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss, Michel Brown, Zharick León, Kristina Lilley, Bernardo Flores, Sebastián Osorio, Juan Manuel Restrepo, Camila Rojas, Alejandro López, Yare Santana, Jerónimo Cantillo, Germán Quintero, Constanza Hernández, Carmenza González, Tatiana Jauregui, Ángel de Miguel, Boris Schoemann, Jacobo Montalvo, Jhonatan Bedoya, Sebastián Vega, Valeria Caicedo, Katherine Porto y Álvaro García.

Estreno: En mayo, por Telefuturo