Paola Ferrari retorna a Zaragoza

La ala pivot fue recibida como una verdadera ídola. “Sí, muy contenta de que me reciban así, la verdad es que valoro muchísimo el cariño de la gente y da ganas de seguir”, dijo a ÚH.

“En Zaragoza me recibieron increíble, para mí volver acá es genial, me trae recuerdos muy lindos, ya que pasé momentos deportivos espectaculares. Así que felices de volver”, remarcó.

Su paso por Francia estuvo marcado por dos meses de lesiones que le impidieron tener continuidad. “La experiencia en Francia en general fue buena, la verdad es que no tuve mucha suerte con mis lesiones”, apuntó.

“Tuve dos lesiones muy seguidas y eso me apartó casi dos meses de las canchas entonces la dinámica de equipo y mi recuperación no fue bien, yo pedí que me dejaran ir, necesitaba recuperarme de esas lesiones y volver bien, así que ahora estoy en Zaragoza”, puntualizó.

La Liga empezó en octubre. “Ya estamos en la jornada 18, quedan 9 partidos y el equipo esta en mitad de tabla y aspiramos entrar en los playoff”, concluyó.