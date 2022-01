Paniagua defiende a Añetete y afirma que “sigue existiendo”

“Añetete sigue existiendo; el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es de Colorado Añetete, el vicepresidente Hugo Velázquez es de Añetete, y también lidera Fuerza Republicana”, afirmó el diputado.

Desde el cartismo atacan al oficialismo asegurando que ya no tiene fuerza y que la mayoría migra a Honor Colorado por no estar de acuerdo con la candidatura de Velázquez. Afirman que las encuestas indican que no prende entre las bases.

Varios referentes se pasaron al cartismo, como el gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken; los senadores Silvio Ovelar, Martín Arévalo y Juan Carlos Galaverna, además del diputado Nano Galaverna, intendentes, entre otros.