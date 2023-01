Paniagua aclara que Abdo sí apoya a la Lista 1

Paniagua negó que el presidente de la República, Mario Abdo, no esté apoyando a la Lista 1, y aclaró que si bien aún no se abraza con Peña o con Horacio Cartes, no significa que le dé la espalda al partido. “El presidente de la República ya está instándole a la gente a que vote por la Lista 1. Tenemos que hablar con todos los actores, con todos los protagonistas del Partido Colorado porque aquí lo único que se impone y se necesita es la unidad del partido. Sin unidad es imposible que el partido permanezca en función de gobierno”, acotó.

“Todas las internas han sido así, incluso algunas fueron más sangrientas; el abrazo en sí no es necesario, lo que es necesario es unificar criterios, la base tenemos que unir. De hecho, si Marito no está hablando con Santiago Peña o con Horacio Cartes no significa que el presidente no esté apoyando”, sostuvo.