Pa’i Oliva recibe distinción y pidió dejar atrás diferencias

Pa’i Oliva, como popularmente se lo conoce al religioso de 90 años, de origen español pero naturalizado paraguayo, recibió la distinción a pedido de la bancada del Frente Guasu, que lo calificó como un incansable luchador en favor de los desposeídos

“La labor de Oliva en favor de los jóvenes para abrirles los ojos y para que piensen con criterio propio y que tengan un compromiso humano con la sociedad le valió la expulsión por parte de Stroessner”, señaló Filizzola en su introducción sobre la labor del religioso.

Consideraron importante la distinción por la "relevante trayectoria e invalorable aporte a la sociedad paraguaya y latinoamericana en la formación ética de la juventud, defensa de la democracia, derechos humanos y la promoción de la libre expresión y el pensamiento crítico".

Posteriormente, Oliva tomó la palabra y se dirigió a la plenaria a quienes interpeló y además instó a que dejen de lado sus diferencias de cualquier índole para pasar a dar soluciones a los graves problemas que aquejan a los más necesitados.

“El Paraguay será pobre siendo inmensamente rico porque unos y otros no nos unimos. Por supuesto, hay cosas en que no coincidimos, siendo sinceros. Pero en las cosas que coincidimos podemos trabajar, yo no tengo empacho", señaló.

Por otro lado, Oliva destacó que siendo sacerdote religioso y creyente, tiene grandes amigos ateos, pero aún así son capaces de trabajar en cosas concretas.

“Trabajando juntos nos conocemos mejor. En aquellas cosas que disentimos, disentimos porque somos personas honestas y porque creemos que es verdad. Pero no agrediré a esa persona, la trataré con respeto. Pero si dicen 'usted es de izquierda, maldito', yo diré: 'usted es de derecha, maldito'; comparó.