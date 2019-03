Padres y alumnos toman un colegio en San Pedro

Explicaron que la medida de fuerza es por tiempo indefinido y lamentan la falta de respuesta del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Esta institución cuenta con más de 900 alumnos.

El año pasado, tres docentes se acogieron a los beneficios de la jubilación; sin embargo, esos rubros desaparecieron, llamativamente. Este año, el colegio inició las clases faltando tres docentes, y varios cursos no están desarrollando materias por no contar con profesores.

Tanto la directora como los padres reclamaron al MEC y solo hubo promesas de que se repondrían los rubros, pero hasta ahora no hay nada. A raíz de ello, decidieron tomar la institución por tiempo indefinido e, incluso, no descartan el cierre de ruta si no recuperan los rubros.

Alcides Pereira, uno de los padres de familia, señaló que agotaron todas las instancias buscando una solución, pero que el MEC no cumplió su compromiso de devolver los rubros. "Queremos una solución inmediata a este tema, nuestros hijos están perdiendo clases por falta de docentes, queremos recuperar esos rubros que nos sacaron", indicó Pereira.

Por su parte, Jennifer Duarte, alumna de la institución, explicó que están perdiendo clases a causa de esto y que es hora de que el MEC devuelva los rubros.

En la supervisión de la zona no tienen conocimiento adónde o a qué institución fueron a parar estos rubros y qué se habría hecho en el MEC. Este no es el único caso que se presenta en la zona, ya que hay varios colegios y escuelas que están sin docentes a causa del supuesto manejo irregular de rubros.