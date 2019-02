Padres de la ex senadora Blanca Fonseca la denuncian por agresión

La ex senadora liberal Blanca Fonseca y su pareja Hernán Samaniego Coronel fueron denunciados por supuesta agresión.

Aníbal Fonseca, de 77 años, y María Erodis Legal de Fonseca, de 76 años, padres de la ex senadora Blanca Fonseca, formularon una denuncia formal ante la Fiscalía de Villarrica contra su propia hija y la pareja de esta.

Supuestamente, estos ingresaron de forma violenta al domicilio de los denunciantes, rompiendo dos cadenas con candados, produciéndose luego una discusión y una agresión, de acuerdo con su relato de los hechos.

El conflicto sería a raíz de un terreno ubicado en la zona conocida como Melgarejo, de la localidad de Independencia, Departamento del Guairá.

Aníbal Fonseca dijo a Última Hora que reclamó el accionar de su hija junto con su pareja y que le salió al paso de modo prepotente su yerno, funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EB), quien habría asegurado que el inmueble les pertenece y que podían ingresar cuando quisieran.

Posteriormente, la discusión subió de tono y recibió una agresión física por parte de Samaniego, según la versión del denunciante.

"Recibí golpes de puño en mi brazo y también mi esposa, que estaba a mi lado. A ella le empujaron por la pared y ahora tiene moretones en su codo izquierdo. Además recibimos amenazas con palabras irreproducibles", señaló.

Los testigos del hecho

Mencionó que la escena fue presenciada por los hermanos de la ex senadora, Víctor Fonseca, Liliana Fonseca y María Rumilda Fonseca, entre otras personas, quienes se encontraban en la casa familiar al momento del hecho.

Los mismos, supuestamente, intentaron defender a sus padres y recibieron también amenazas hacia sus vidas y empujones.

Comentó que el conflicto se habría originado a raíz de que le habían cedido a su hija una parte de un terreno que linda con el inmueble familiar, con la promesa de que se iba a pagar posteriormente, pero que hasta la fecha no han recibido ninguna suma de dinero.

Además, señaló que dentro del inmueble en cuestión se encuentra un pozo de agua que es de vital utilidad de los denunciantes, el cual no pueden utilizar libremente, según dijo, por el conflicto existente.

padres de Blanca Fonseca.jpg Aníbal Fonseca y María Erodis Legal de Fonseca, padres de la ex senadora Blanca Fonseca. Foto: Richart González.

Madre lamenta lo sucedido

La madre de la ex legisladora lamentó lo sucedido y dijo que parece que su hija "no tiene amor por la familia", indicando que tranquilamente tendrían que resolver los conflictos, pero no con ese tipo de comportamientos agresivos.

"Denunciamos a Blanca, a su pareja, también a un supuesto abogado de apellido Álvarez que les acompañó para entrar al terreno, quienes nos hicieron pasar un momento muy desagradable", señaló la mujer.

No es la primera vez, dice un hermano

Ariel Fonseca, uno los hermanos de Blanca, aseguró que no es la primera vez que reciben tratos desagradables por parte de ella e indicó que aprovecharon un horario en donde nadie les iba a ver para entrar al terreno.

"Es una lástima que haya problemas por aproximadamente media hectárea de terreno", lamentó el hombre.

Por su parte, dijo que en realidad su hermana se aprovechó de sus padres en muchas situaciones desde que fue legisladora y que nunca quiso que los hermanos se inmiscuyan en las cosas que ella hacía.

"El terreno es uno solo, pero ella siempre se aprovechó y quiso hacer de las suyas a espaldas de la familia", señaló.

A su vez, solicitan la desafectación de todo acto verbal que haya existido entre ella y sus padres, ya que alega que actuó en desconocimiento de los hermanos.

Ex senadora evitó hablar del caso

Desde Última Hora intentamos obtener la versión de Blanca Fonseca, quien atendió la llamada, pero dijo que prefiere no hablar sobre el tema.