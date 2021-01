Padres de colegios privados a favor de clases presenciales

Luis Ramírez, representante de colegios privados, en conversación con Radio Monumental 1080 AM indicó que es de suma importancia que los niños y jóvenes vuelvan al colegio de manera presencial si se cumplen todos los protocolos de Salud en los centros educativos. Destacó que el 70% de las familias prefieren llevar a sus hijos a clases presenciales. “Nosotros realizamos un sondeo y el resultado determina que un 70% quiere presencial y en el mejor de los casos un 20% prefiere de forma directamente virtual”, comentó.

Sostuvo que el año pasado el grupo más afectado fue el de los niños ya que no pudieron movilizarse y estuvieron sin ninguna actividad, lo que afecta en el aspecto emocional de los chicos. “Los niños quieren venir a clases pero a mí lo que me preocupa es que como razona la sociedad que tenemos hoy, no hay ningún problema en que los balnearios se habiliten o salir a fiestas, pero para las escuelas todos tenemos problemas”.

CUIDADO

Asimismo, señaló que si se cumplen con los protocolos sanitarios es imposible que exista una posibilidad de contagio. ”Están los lavamanos, está el alcohol, distanciamiento, es muy difícil, versus a la par de ellos van a sus casas, sus padres a sus trabajos que se juntan con otros grupos de personas o están de fiesta”, manifestó.

Por otro lado sostuvo que “las clases virtuales son un gran aporte a la sociedad paraguaya por las necesidades y carencias que se tienen en la formación de los maestros para reciclarnos a la nueva dinámica pedagógica”.