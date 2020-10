Padres aseguran que el MEC cierra clases en pandemia con parches

La falta de soluciones integrales para los problemas de conectividad, el presupuesto escolar y para un mejor aprendizaje en esta pandemia de Covid-19 que obligó al cierre de instituciones educativas y en su reemplazo, dio pie a las clases a distancia, reclama al MEC la Federación de Padres de Instituciones Educativas (Fedapy). “En todo este tiempo el Ministerio no se ocupó de brindar alternativas a la falta de conectividad, al presupuesto que hay en las escuelas públicas para poder acondicionar los espacios. Ahora, de la nada anuncian un retorno presencial cuando cierra el año lectivo y los chicos de la Media ya están rindiendo”, cuestiona la titular de la Fedapy, Francisca Monges. Al igual que los principales sindicatos de educadores, la federación también se retiró del Aty Guasu instalado de manera forzada por el ministerio tras la interpelación del Senado al ministro de Educación, Eduardo Petta. “La sociedad paraguaya sabe que no se tuvo resultados positivos en términos de aprendizaje de nuestros hijos y fue un sufrimiento extremo para las familias y para los docentes, que pese a todo pusieron todo su sacrificio”, lamenta. Monges insiste, al igual que profesores y directores, en que la mesa de consenso se realiza solo para que se avale las directrices de la cartera educativa, pero no se da una participación en la toma de decisiones. “Cómo se va a dar este retorno, qué empresa realizará la limpieza de las instituciones, quiénes se encargarán de la compra de insumos como guantes o mascarillas, productos de limpieza y lavatorios que ni tenemos en los colegios”, agregan desde la federación de padres. Más acciones. La ex viceministra de Educación Básica de esta administración, Nancy Ovelar, denuncia que pese a los millonarios recursos del Fondo de Excelencia y de préstamos, la actual gestión con Petta al frente no cambió para nada la situación de infraestructura escolar o de acceso a conectividad del alumnado o de los propios educadores. “Ahora con este contexto de la pandemia se pudo hacer muchas cosas por la infraestructura de las instituciones educativas, con las tecnologías del aula y con los profesores, que son la piedra angular de cualquier sistema educativo”, explica. La experta en educación recuerda que el proyecto de Transformación Educativa, que lleva dos años desde su aprobación, tampoco cuenta con avances en su ejecución. Este punto ya fue criticado igualmente por miembros de la sociedad civil que habían renunciado al consejo de Excelencia criticando la gestión de la entidad educativa. sin perdidas. El ministro de Educación, Eduardo Petta, dijo que no considera que sea un año perdido, debido al esfuerzo de la comunidad educativa en esta pandemia. “Fue un año distinto, pero se fueron cumpliendo con mucho esfuerzo de estudiantes, padres y docentes, entonces no me permite a mí afirmar que fue un año perdido”, cuenta Petta. Nuevamente mencionó a la encuesta de Unicef, que indica que el 22% de consultados dice que ingresó a la plataforma del Ministerio. Alegó que en este tiempo realizaron “4.000 espacios educativos” en todo el país. Desde ÚH hace meses, solicitamos datos sobre la cantidad de instituciones educativas que son refaccionadas, pero no recibimos respuestas. Es que estos 4.000 espacios educativos no representan a la cantidad de instituciones escolares, sino al número de obras que en numerosos casos son varias en el mismo establecimiento. Sobre los dramas de infraestructura escolar que critican los gremios del sector, indicó que tienen identificados, pero que solicitó a los sindicatos datos, que no fueron respondidos. “Pedimos a los gremios que me indiquen dónde están las instituciones con problemas de infraestructura y no lo hicieron”, dijo. Luego, afirmó que están terminando 150 baños modernos para reemplazar letrinas. Todavía faltan 550 sanitarios adecuados para reemplazar el total de letrinas existentes, según los propios datos oficiales. Aseguró que se emitieron materiales impresos para el 10% de todos los matriculados que no accedieron a la conectividad.



Directores amenazan con amparo

El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), indica que están planteando un recurso de amparo contra la vuelta a clases presenciales en noviembre. Explica que para el gremio no tiene sentido volver con tan poco tiempo de planificación y con las necesidades edilicias que existen. “Una vez más se está improvisando con las decisiones y que son sin aval de los principales gremios que representamos a los educadores”, remata Miguel Marecos, el titular del sindicato. Preparan una protesta para mañana.



En todo este tiempo el Ministerio no se ocupó de brindar alternativas a la falta de conectividad.

Francisca Monges,

titular de la Fedapy.



Se pudieron hacer muchas cosas por la infraestructura de las instituciones educativas en esta pandemia.

Nancy Ovelar,

ex vieministra del MEC.



Fue un año distinto, pero no perdido. Hicimos en este tiempo 4.000 espacios educativos en todo el país.

Eduardo Petta,

ministro de Educación.