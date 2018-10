Padre de Meliza Fleitas cree que restos hallados en Ypacaraí son de su hija

"Solamente con el reconocimiento de mañana vamos a saber si es ella realmente, aunque nosotros tenemos más del 60% (de seguridad) de que es ella, por la vestimenta, el calce (de la bota encontrada), la envergadura del cadáver, mañana vamos a corroborar bien eso", manifestó en comunicación con NoticiasPy.

Lea más: Cráneo estaba enterrado con prendas de vestir y restos de cal

Recordó que él iba a visitar a su hija en la vivienda en donde vivía con su novio Jaime Fernández Vera y que aparentemente la relación entre ambos era normal, pero que tenía sus sospechas de que algo no estaba bien.

"Yo le preguntaba a mi hija y ella me decía que me quede tranquilo, ella nunca me dijo nada malo ni supe que hayan tenido problemas de golpes. Él (Jaime Fernández Vera) sí tenía armas, no sé si le metió un balazo, eso solo mañana vamos a saber", manifestó.

Nota relacionada: Pareja está desaparecida desde fines de julio en Ypacaraí

Mencionó que, según los vecinos, Jaime Fernández solía realizar disparos al aire en la vía pública y que sentían temor de él.

Supuesto implicado pudo haber salido del país

Los únicos datos que manejan de Fernández es que tenía una abuela en el Brasil y que habría viajado a Argentina.

Sin embargo, Luis Enrique Fleitas afirmó que a los 15 días de la desaparición de su hija fueron a Migraciones, donde no existe registro de que haya salido del país.

"Pero él pudo salir caminando e irse al Brasil, tenía pasaporte, podía haber viajado a cualquier parte, con el financiamiento de su gente, porque su papá está en Estados Unidos y su mamá creo que está en Francia, además, la caratula del caso está solamente como persona desaparecida y no como homicidio, aún", refirió el padre de la joven.

Te puede interesar: Encuentran cadáver en Ypacaraí

Amiga de Meliza dice que su novio era violento

Marian Servín Benítez, amiga de Meliza Fleitas, dijo que la joven ya estaba terminando la relación sentimental que tenía con Jaime Fernández Vera. Según aseguró, el hombre parecía una persona normal, pero luego empezó a tener una conducta errática y se volvía violento.

"Veíamos moretones de golpes en su cuerpo, emocionalmente la veíamos más triste, como que algo le pasaba, hasta que ella dijo que iba a terminar con él porque se había enterado de cosas que no le parecían normales, él se cortaba, era violento, le gustaba hacer cosas fuera de lo normal", explicó Marian Benítez a NoticiasPy.

Contó, además, que sus amigos pensaban que al hombre lo habían deportado de Estados Unidos porque tenía mala conducta y pide a la Fiscalía que investigue esa arista.

Critica actuar de las autoridades

La amiga de Meliza dijo igualmente que tanto la Policía Nacional como la Fiscalía les han otorgado un apoyo mínimo para la búsqueda y localización de la joven desaparecida.

"Vimos un poco truncada la investigación por parte de los organismos gubernamentales, vimos un déficit en su manera de proceder (de la fiscala) ante estos casos", explicó.

En este sentido, afirmó que tanto los familiares como los amigos de la joven han brindado bastante información a las autoridades para que realicen la investigación, sin embargo, Servín Benítez ve mucha frivolidad de parte del sistema.

Lea más: Exigen búsqueda y aparición de Meliza Fleitas a casi un año de su desaparición

"No veo que ella (la fiscala) se ponga las pilas y en los zapatos de los ciudadanos y que vea como una labor social su trabajo, uno tiene que tener una vocación especial para servir a la sociedad", lamentó.

Por otro lado, dijo que el juez aún no emitió la orden que se necesita para la inspección de los restos óseos hallados y que los trabajos se realizarán recién este miércoles.

Piden fotografías de la joven

Los familiares y amigos desean que si alguna persona tiene fotografías de Meliza Fleitas sonriendo las acerquen hasta la morgue judicial de Asunción, sobre la calle Guillermo Arias esquina Mayor Lagerenza, para ayudar a los investigadores en la identificación de los restos óseos.

También piden que si algún odontólogo haya tratado a Meliza antes de su desaparición, pueda acercarse hasta la morgue judicial o llamar al número (021) 424-105.

Pareja está desaparecida desde el año pasado

La joven Meliza Fleitas se encuentra desaparecida desde julio del año pasado. Fue vista por última vez en la ciudad de Ypacaraí, junto a su novio, Jaime David Fernández Vera, de quien tampoco se tienen rastros.

La última vez que vieron a Meliza fue el 20 de julio de 2017; mientras que el hombre fue visto por última vez el 28 de julio. Fernández se encuentra con orden de captura nacional por el caso.