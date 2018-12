Hugo Velázquez no se adentró mucho en el Pacto Migratorio.

Recordó que hay más de 1.500.000 de paraguayos viviendo en el exterior y que este pacto los puede beneficiar. “Creo que, por encima de que estemos pensando los migrantes que pueden venir al país, tenemos que pensar en todos los paraguayos que están fuera”, sostuvo.

No obstante, no quiso adentrarse mucho en el tema porque no estaba bien informado y también porque considera que el canciller Luis Castiglioni ya explicó suficientemente sobre la firma.

El Pacto Global sobre Migración de las Organizaciones Unidas (ONU) busca garantizar la protección de los derechos humanos.

Este lunes se aprobó formalmente el documento que busca hacer la migración más segura y digna para los que se vean obligados a abandonar su tierra por distintas circunstancias.

Sobre los detractores, Castiglioni sostuvo que se basan en una enorme manipulación en la interpretación del documento. Aseguró que “la extrema derecha es la responsable de este tipo de mentiras que se hacen correr”.

El acuerdo no es vinculante, es decir , no obliga a los estados a recibir migrantes, ni a darles nada fuera de lo contemplado en sus propias leyes, explicó el canciller nacional.

Todos los estados miembros de la ONU acordaron el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, a excepción de Estados Unidos, Australia, Austria, Israel, Italia, República Dominicana y varios Estados centroeuropeos.

Grupos provida están en contra de la firma

El Frente Nacional Provida y Profamilia Paraguay solicitó al presidente Mario Abdo Benítez que no firme el pacto porque considera que las implicancias de dicho compromiso son “atentatorias a las disposiciones constitucionales”. Estos denominados grupos provida critican que uno de los apartados mencione la perspectiva de género y que se promueva la igualdad entre el hombre y la mujer.

Además, creen que el acuerdo atentará contra la soberanía nacional y también que parte del Presupuesto General de Gastos de la Nación será destinado a brindar servicios básicos a los migrantes y refugiados que ingresen al país.