Pacientes del IPS CDE y Caaguazú temen quedarse sin hemodiálisis

Se trata de la firma Unidad Médica de Emergencias, que presta el servicio tercerizado al IPS y los médicos Raquel Valdovinos y Alder Mendoza son los que informaron a los pacientes, a través de un comunicado, que desde el próximo 7 de enero se suspenderían las sesiones, debido a los 7 meses de atraso del IPS en el pago por los servicios.

El comunicado, además de anunciar la suspensión de los servicios por la deuda, señala que tampoco se realizó la licitación para cubrir los tratamientos de hemodiálisis, por lo que lamentaban anunciar la suspensión del servicio.

Preocupación. Los pacientes nefrológicos llegaron al Hospital Regional del IPS para exigir a la nueva directora, Ana Liz Jara Rolón, una solución a la situación que se estaba presentando, además de la contratación de un especialista, ya que el centro asistencial no cuenta con un nefrólogo.

Por otro lado, se quejaron que con su dolencia, por el que algunos no pueden permanecer de pie mucho tiempo, deben formar filas para quitar números para turnos y también para la provisión de medicamentos.

Jara Rolón informó a los afectados que el presidente del IPS ya había firmado la orden de pago y que el caso se estaba tratando ya a nivel superior. “Va feneciendo el plazo. Es una adenda lo que se está haciendo, para que pueda seguir dializando”, dijo durante la reunión que mantuvo con los pacientes.

Por otro lado, sostuvo que estaban buscando una solución definitiva a largo plazo para que los dializados puedan tener tranquilidad y sin la incertidumbre que actualmente tienen.

Jara Rolón, además, pidió trabajar en forma conjunta para gestionar lo que se necesita.

En Alto Paraná el IPS cuenta con 71 pacientes que se dializan tres veces por semana, durante una sesión de 4 horas aproximadamente.

QUEJAS. “No teníamos que haber llegado a estas instancias, pero tuvimos que llegar para ser escuchados. Ya no estamos para esperar, esto exige una solución inmediata, no podemos esperar más. Tenemos varias situaciones que seguimos esperando, en el IPS de Ciudad del Este no hay nefrólogos. Debemos tener medicamentos. Para conseguir números tenemos que venir de madrugada, queremos que nos faciliten para ser atendidos”, afirmó Saturnina Cristaldo Román, una de las pacientes.

La cifra

3.000 millones de guaraníes sería el monto de lo adeudado por la previsional a UME, con fecha de vencimiento al 6 de enero próximo.

La empresa está actualmente sin contrato y la licitación fue anulada

