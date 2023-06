Paciente que recibió médula ósea solo quiere volver a su casa

Desde el Departamento de Comunicación de Clínicas informaron que la mujer expresó su deseo de volver a su casa y comer un caldo de gallina casera. Tiene seis hijos y con su marido trabajan en la chacra donde cultivan avati (maíz), mandioca, takuare’ê (caña de azúcar), kumanda (poroto) y manduvi (maní).

La paciente ingresó hace tres semanas a la Unidad de Trasplante de Médula Ósea de Adultos. Había iniciado un tratamiento contra un mieloma múltiple en octubre del 2022. El cáncer que le aquejaba era extremadamente agresivo, por lo que recibió tratamiento con quimioterapia.

Tuvo buena evolución y luego recibió el trasplante que se realizó en un lluvioso y frío domingo. El equipo para el procedimiento de alta complejidad estuvo integrado por los profesores doctores José Zarza y Rodrigo Santacruz, más los doctores Perla Britos, Alba Armoa, Mercedes Roig, la licenciada Ángela Ayala, jefa de Enfermería, y médicos residentes.

Asimismo, hubo un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de nutrición y banco de sangre.

El trasplante en el sector privado alcanzaría entre USD 30.000 y USD 40.000.

“Avy’aiteri (estoy muy contenta) porque había sido era cierto lo que me dijeron los doctores, ‘vas a salir de esta’, me dijeron. Ha ko'ãga añandu porãiterei (y ahora me siento mejor). Y les doy las gracias primeramente a Tupã Ñandejára (Dios) y a todos los doctores, enfermeras, licenciadas, y mba’échaitepa o cuidá porã ore rehe (y aquellos que cuidaron bien de nosotros). No tenemos queja de nada ni de nadie, nos trataron todo el tiempo demasiado bien”, expresó agradecida la beneficiada.

La mujer envió un mensaje de fuerza y fe a los que padecen lo mismo que ella. Este fue el trasplante de médula ósea número 18 en el Hospital de Clínicas.