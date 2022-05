Paciello dice que el Senado no puede devolver las ternas

El presidente del Consejo de la Magistratura, Óscar Paciello, sostuvo que la Cámara de Senadores no está habilitada para devolver las ternas para el cargo de ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Aseguró a la Monumental 1080 AM que no existe una norma constitucional ni legal que permita a los legisladores devolver las ternas conformadas por el órgano colegiado.

“Si alguno de los senadores me indica la norma constitucional que lo habilite (para devolver las ternas), guardaré silencio. Mientras no me evidencien legalmente que están habilitados para el rechazo de la terna, no pueden rechazarla”, señaló.