Ovetense sale del descenso

Ovetense derrotó 2-0 a Fulgencio Yegros en el inicio de la fecha 20 de la Intermedia, lo que le hace salir de la zona de descenso directo de momento y mete a Martín Ledesma de Capiatá.

Estadio: Ovetenses Unidos (local Ovetense FC). Goles: 76’ Óscar Jiménez y 91’ Wilson Rojas (O). Expulsado: 53’ Julio Samudio (FY). Recaudación: G. 2.200.000 por 110 pagantes.

Continúa el fútbol. Hoy la fecha prosigue con tres partidos: Spvo. Iteño vs. RI 3 Corrales (9.30), Fernando de la Mora vs. Guaireña y River Plate vs. Caaguazú (ambos desde las 15.00).

Por la Primera B, se juegan tres partidos de la fecha 19, mientras que en la C, se abre la fecha 12 con un juego.