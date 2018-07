Ovetense recibe a Yegros

En cuanto al partido de hoy, Ovetense cayó en zona roja del descenso con un promedio de 1,177 (superado por muy poco por Martín Ledesma, 1,183), por lo que la necesidad de ganar esta tarde es imperiosa.

Tres partidos más se disputarán mañana en la jornada futbolera: El ya mencionado de River vs. Caaguazú, Sportivo Iteño (17) vs. RI 3 Corrales (31) desde las 9.00 y Fernando de la Mora (31) vs. Guaireña (30) a las 15.00.