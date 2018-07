Ovetense gana duelo crucial

Cronista - Fútbol Aficionado

Ovetense derrotó a Trinidense de visitante por 1-0 con el gol de Aquilino Villalba a los 73 minutos, lo que le da mayor oxígeno en los promedios y hunde más al equipo de Trinidad, en la División Intermedia.

Los albirrojos llegan a su segunda victoria consecutiva y suman 1,222 de promedio a cinco puntos de Liberación (1,175). Trinidense sigue último en la tabla de promedios, con 1,047, en zona de descenso. La fecha 21 continúa hoy con dos partidos: Liberación vs. Yegros y Rubio Ñu vs. General Caballero de Zeballos Cué (ambos desde las 15.00).

Más ascenso. Retorna la actividad en las demás categorías del fútbol de ascenso.

Por la Primera B se disputarán hoy tres partidos desde las 15.00: Colón de Ñemby vs. Atlántida, Benjamín Aceval vs. Hayes y 12 de Octubre vs. Figari.

En la C, serán 4: Pinozá vs. Oriental, Pettirossi vs. Valois, Tembetary vs. Colonial y Limpeño vs. Humaitá.