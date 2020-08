Ovelar sostiene que es un error hacer defensa corporativa

Significó que es “un error hacer generalizaciones porque cada caso se tiene que atender desde el fondo de la cuestión”.

“Hacer una defensa corporativa cuando hay denuncias concretas de casos de corrupción que afectan no solamente a opositores, sino también a colorados, me parece inadecuado y poco eficaz, si queremos transparencia y democracia”, indicó la legisladora de Añetete.

Mencionó el caso del intendente Alejandro Urbieta, de Concepción, donde es imposible promover una defensa corporativa por la gravedad de las denuncias.

Señaló que “cada caso se tiene que evaluar y no se puede generalizar creyendo que los colorados estamos promoviendo esto contra los opositores”.

Afirmó que hay muchos colorados que están siendo investigados y se encuentran procesados.

Dijo que desconoce el caso de Encarnación, donde se está gestionando la intervención de la gestión del intendente Luis Yd. No obstante, apuntó que es una oportunidad para que se aclaren las cosas.

“Si las denuncias son infundadas, eso se tiene que ver. No estamos más en tiempos de opacidad. Estamos en la era de la información. Todo se tiene que transparentar”, enfatizó.

Agregó que de aprobarse la intervención en Encarnación, a cargo de Luis Yd, se debe acompañar de cerca todo el proceso. “Yo por lo menos no estoy de acuerdo y me parece un error querer hacer defensa corporativa cuando lo que está en juego son cuestiones de corrupción”, opinó la legisladora.

“Yo no lo haría nunca. Igual, si se trata de un colorado. Jamás le defendería al colorado corrupto”, aseveró.

Mencionó también que la reacción de sus pares al parecer se trata de un posicionamiento político a lo mejor para alertar que no se cometan abusos.

“Yo no estoy de acuerdo. No se puede hacer una defensa corporativa cuando está en juego la transparencia de la gestión”, cuestionó. Afirmó que la clase política y la sociedad tienen que entender que no se puede montar sobre la mentira una cosa; tiene que ser sobre la verdad. Citó que están todas las herramientas como la ley de transparencia para evitar que las cosas se hagan entre cuatro paredes.