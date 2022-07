Ovelar reconoce su evolución

Fernando Ovelar, futbolista de Cerro Porteño, de 18 años, en conferencia de prensa, habló de su momento.

“Hoy en día me siento mejor. El profe Francisco Arce me está dando mucha confianza mentalmente”, refirió el atacante, quien marcó su segundo gol en Primera División, siendo el anterior ante Olimpia en el 2018. “Siempre estuve enfocado en el fútbol, por momentos no se dio como quería pero siempre seguí trabajando”, añadió.