Ovelar le exige disculpas a Petta y le sugiere sicólogo

Un tuit de Petta, en el que alega que le comentaron que el parlamentario le sugirió a Marito su cambio, encendió la mecha. Beto en declaraciones a Monumental 1080 AM, negó y juró por sus hijos que no dio ninguna opinión sobre el secretario de Estado. Incluso le sugirió que siga un tratamiento sicológico.

“Le exijo al ministro que me pida disculpas públicamente. Tocó el nombre de la mujer que siempre lo defendió. Esa no es la forma de actuar. Si en algún momento le fallé, le pido disculpas de rodillas. Yo no he emitido ninguna opinión, entonces debe seguir un tratamiento sicológico”, sentenció.

No obstante, alegó que si en algún momento le falló, le pedía disculpas, pero al mismo tiempo le exigió que le pida disculpas a su esposa Magnolia Mendoza, directora jurídica en Itaipú, con un salario de G. 100 millones.

EL TUIT. “Me informan que el senador Beto Ovelar dijo hoy que el presidente debe cambiar al ministro Petta y Wiens por baja ejecución. Su ignorancia sobre datos es un problema suyo. Mañana renuncio al MEC si su señora esposa Magnolia renuncia a Itaipú. ¿Hacemos un trato apu’a?”, tuiteó el titular del MEC.

El senador colorado admitió que le golpeó donde más le duele, en cuanto a su esposa y por lo de trato apu’a, ya que quedó con ese mote luego de que haya sido filmado comprando cédulas en elecciones pasadas, y por ese hecho fue suspendido por sus pares por 60 días sin goce de dieta.

“Yo busco explicación a esto y no logro entender de dónde parte el tuit de Petta”, alegó Ovelar. “De manera premeditadamente me golpea allá donde más me duele, porque se basa en chismes de comadre”, cuestionó.

“Justo cuando estamos saliendo de una crisis, ahora se habla de una crisis interna. Tengo errores, pero no creo llegar a ese nivel de estupidez. Te juro por mis hijos que no di ninguna opinión en contra del ministro”, aseguró.

El jueves pasado, el parlamentario había manifestado que se esperaban más cambios dentro del Gabinete de Marito, pero se excusó ante los periodistas de dar nombres, porque tenía un compromiso con el mandatario de no hacerlo. Justamente, entre los posibles nombres para los cambios se menciona tanto a Petta como a Arnoldo Wiens, titular de Obras, y el argumento es la baja ejecución presupuestaria.