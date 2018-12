Ovelar dijo que una cumbre definirá combo de acuerdos

Tras retirarse del despacho presidencial, Ovelar insistió en que la reforma total del TSJE implica un gran acuerdo político con todos los sectores. Añadió que su sector político, Colorado Añetete, aún no conversó y que falta que Abdo Benítez dialogue con los otros líderes políticos.

Una tarea pendiente que quedó es hablar con el sector de Fernando Lugo, el Frente Guasu. “Una vez que se cierre el círculo, creo que hay un paquete, un combo de acuerdos que podrían darse en una cumbre política”, remarcó Ovelar.

El luguismo es clave para definir los cupos en el TSJE. Este sector está reclamando un espacio. Se habla que el lugar que dejaría María Elena Wapenka sería para Emilio Camacho.

“Uno de los interesados que manifiesta su clara intención de ocupar un espacio en el TSJE es el Frente Guasu. Así como también he escuchado de referentes de Patria Querida”, significó Ovelar.

RAMÍREZ ZAMBONINI. A criterio del titular del Congreso, solo un gran acuerdo político servirá para la renovación total de la Justicia Electoral. Eso atendiendo que el ministro Alberto Ramírez Zambonini goza de la protección del presidente de la República debido a la cercanía que tiene con su madre.

“Un pacto político no solamente implicaría Ramírez Zambonini y Wapenka. Eso podría implicar la renovación total”, sentenció Ovelar.

EL PAQUETE. De acuerdo con los comentarios que circulan en Casa de Gobierno y en el Congreso, las conversaciones apuntan a cerrar un gran acuerdo político. El sector de Añetete está interesado en posicionar a un leal en el cupo de Jaime Bestard (cartista). Mientras que el sector efrainista del PLRA estaría interesado en el sillón que ocupa Ramírez Zambonini.

Mientras que el llanismo está haciendo lobby para que una persona pueda ocupar el espacio en la Defensa Pública. La renovación se realizará en febrero de 2019.

Para Patria Querida, también se está barajando la posibilidad de posicionar a una persona en la Defensoría del Pueblo. Además están conversando por algunos cupos en la Corte Suprema de Justicia, además del debate que genera la reforma electoral y judicial.

Velázquez señala que se necesita de un gran pacto

El vicepresidente Hugo Velázquez dijo que si se concretan los cambios de hombres en la Justicia Electoral se tienen que dar en el marco de una gran concertación entre todos los actores políticos. Personalmente alabó el trabajo de los ministros del TSJE al referir que en todas las elecciones han salido de manera excelente. Sin embargo, opinó que se apresuraron con el tema Ciudad del Este, al convocar a elecciones y luego rever la resolución con la polémica generada y que motivó la presentación del libelo acusatorio en la Cámara Baja. “Si no se da un gran pacto entre todos los actores, no creo necesario que nos pongamos de acuerdo en los nombres si es que queremos cambiar realmente”, remarcó el vicepresidente de la República, quien participó de una actividad de la Fuerza Aérea en Luque. “Nosotros siempre dijimos que se si se dan cambios se tienen que dar en una gran concertación”, señaló. El vicepresidente de la República señaló que hasta el momento no hay ninguna disposición por parte del mandatario. Velázquez suele acudir semanalmente al Congreso para conversar con los diputados, en su carácter de nexo con el Congreso.